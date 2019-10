Gigi Becali, bucuros de înfrângerea CFR-ului la Glasgow: Mi-a plăcut treaba asta. Mă oftic că trebuia să-i bată şi în Liga Campionilor

"Valoarea lui Piţurcă ca antrenor nu putem să o punem la îndoială, dar el mai trebuie să aibă şi marfă. El ce să facă? E croitor bun. Nu zic că nu ar avea un lot cât de cât valoros, Craiova, dar nu cred că o poate face campioană. Mi-aş dori vina pe locul întâi după etapa asta, pentru că pe mine mă sperie mai mult CFR, care pare, aşa, cam imbatabilă, dar Craiova nu mă sperie, din moment ce am câştigat la ei", a spus Gigi Becali, la PRO X.

Întrebat de meciul CFR-ului, din Liga Europa, Gigi Becali a spus: "Foarte bine a fost că a pierdut. A fost bine, mi-a plăcut treaba asta. Mă oftic că trebuia şi atunci, înainte, ca să nu mai ridice capul prea mult. Trebuia atunci să îi bată să rămână acolo. Aşa îmi convenea mie".

Despre derby-ul FCSB-Dinamo, care se va juca sâmbătă seara, la ora 20.30, Gigi Becali a afirmat că FCSB ar trebui să câştige. "Nu mai am trăiri aşa, emotive, ca în trecut, nici la alte meciuri, cu echipe mai puternice, mă refer la cele europene. Dinamo e o echipă care trebuie respectată, că e Dinamo, are o galerie pentru care am mai mare respect pentru ei, dar nu am aşa mari emoţii, pentru că se poate întâmpla orice, dar din punct de vedere valoric eu zic că noi ar trebui să câştigăm.

Acum parcă e altceva, nu vreau să spun mai multe, pentru că nu vreau să deranjez pe nimeni. Au şi ei echipă bună, îl au Montini, pe Nistor, dar eu cred - e posibil să am şi o doză de subiectivism - că noi suntem foarte valoroşi anul acesta şi asta o să o demonstrăm în viitorul foarte apropiat. Eu cred că nu ne poate învinge nimeni în Liga 1. Echipa e în creştere, se leagă jocul, avem şi un antrenor care cere mai multă posesie, mai multă agresivitate. A început şi echipa să se simtă şi să aibă relaţie de joc. Eu cred foarte mult în echipa asta", a spus Gigi Becali.