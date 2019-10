FCSB-DINAMO. Nervos peste măsură, Bogdan Vintilă a vrut să părăsească de două ori conferinţa de presă

FCSB-DINAMO. "Jucătorii sunt pregătiţi şi concentraţi pentru acest derby. Am emoţii înaintea oricărui joc, pentru că emoţiile sunt normale, asta arată că trăieşti, că eşti viu. A fost o săptămână normală de pregătire, doar că este o altă încărcătură la joc, o altă concentrare la acest meci, jucătorii vor avea mult mai mulţi suporteri în spate faţă de până acum. Îşi dau seama că e un joc care contează enorm per ansamblu în campionat. Ce să comentez eu dacă ne ironizează cei de la Dinamo? Să fie sănătoşi! Noi ne vedem de treaba noastră, ne întâlnim la joc şi vrem să câştigăm cele trei puncte", a declarat Bogdan Vintilă.

De asemenea, antrenorul FCSB a fost rugat să comenteze faptul că arbitru va fi Istvan Kovacs, cel care l-a ultimul joc în care i-a arbitrat pe roş-albaştri l-a eliminat pe Florinel Coman şi i-a spus: "Dispari!. "Foarte bine ca arbitrează Istvan Kovacs. Va fi o întâlnire normală (n.r. - cu Florinel Coman), nu are nicio legătură, este un alt joc acum, ce, să nu se mai vadă niciodată? O să se vadă, eu îmi văd de treaba mea, arbitrul să îşi vadă de treaba lui. Nu putem spune ca o arbitrii au sută la sută dreptate sau că antrenorii au sută la sută dreptate, adevărul este undeva la mijloc. Probabil că trebuie mai mult echilibru din partea ambelor părţi, şi a arbitrilor şi a antrenorilor", a mai spus Bogdan Vintilă.

Nistor este jucătorul clubului Dinamo şi eu nu pot să îmi dau cu părerea despre jucătorii adverşi. Nu am să comentez despre jucătorii altor echipe. Nu am tot lotul la dispoziţie, lipsesc şase jucători accidentaţi, Belu este accidentat în plus faţă de cei care erau înainte. Echipa trebuie să facă diferenţa, nu un jucător. Lui Nistor îi vom acorda aceeaşi atenţie ca oricărui jucător de la Dinamo. Noi ne-am axat la antrenamente pe jocul echipei. Vremea este ultimul lucru care mă deranjează pe mine. Este un gazon bun, pe care se poate pasa. Nu am probleme de greutate în momentul acesta, în lot. Man este în creştere şi este un jucător pe care ne bazăm. Publicul numeros este un ajutor pentru echipă. Vom dori să marcăm mâine", a declarat Vintilă, foarte grăbit şi cu răspunsuri scurte, la conferinţa de presă.

Mai mult, el a fost aproape să plece în două rânduri de la conferinţă. Prima oară când a vrut să se ridice a fost cânt un reporter l-a întrebat dacă FCSB va practica un "fotbal şampanie" cu Dinamo. A rămas, în cele din urmă, însă a stat ca pe ace, dorind după doar un minut să încheie din nou discuţia cu jurnaliştii. Apoi a dat răspunsuri din ce în ce mai scurte, grăbind artificial finalul întrevederii cu presa.

FCSB - DINAMO se va disputa sâmbătă, de la ora 20.30, în CADRUL etapEI a 12-a a Ligi 1.