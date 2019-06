Gigi Becali, despre obiectivul lui Bogdan Andone. "Dacă sapă via şi dă vin bun, îi sărut mâna! Dacă nu, vine patronul şi dă bătaie!"

Gigi Becali a anunţat care este obiectivul lui Bogdan Andone.

"Hristos a înviat! Am făcut această conferință și vreau să vorbesc în mare despre ce se va întâmpla în viitor și să-l prezint pe Bogdan Andone. Se va schimba puțin apariția mea. Nu e bine să apar așa mult. Nu o să mai fie așa. Puteți să mă sunați la bucurie. Am 61 de ani, gata! Ajunge! Nu mai sunt cal de bătaie. De Edi Iordănescu nu mă intrebați. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Dumnezeu l-a pus pe Bogdan Andone, i-a deschis drumul! Dacă face treaba bine, sapă și face struguri și îmi dă vin bun, din care gust și îmi place, adică ne califică în Europa League și eu iau 10-15 milioane, îi mulțumesc. Îi sărut mâna daca îmi dă vin bun. Dacă nu, vine stăpânul și dă bătaie. Asta e filosofia mea. Dacă Andone mă duce în Europa League și îmi aduce bani, adică vin bun, mai stă un an. Nu vedeți că în România nu bea nimeni vin? Sunt struguri acri. Dacă-mi nu dai vin, vine alt antrenor. La mine contează să-mi aduci bani", a spus Gigi Becali.

Bogdan Andone, prezentat oficial de FCSB. Cine l-a propus lui Gigi Becali. PRIMELE DECLARAŢII

"Man, Coman și Moruțan sunt aripile mele. Ei sunt vinul meu. Eu vreau vin de calitate. Ei sunt jucători de bani mulți. Vând tot! Că vreau bani. Dar să merite. Dacă mi se dau 30-40 de milioane pe ban, vând", a mai spus Gigi Becali.

"Am vrut să-l pun pe Luțu, să sape și el la vie. Dar a zis că nu e gata, că nu e pregătit. Luțu nu știe să sape bine, nu știe să stropească. Ce mi-e rușine? Mint? Fur ceva dacă-l pun pe Luțu? O să-l vedeți pe Luțu în câțiva ani. O să fie piatra ce mai tare, dar nu încă nu e pregătit", a încheit Gigi Becali.