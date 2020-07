Gigi Becali: "Dracu a făcut virusul ăsta, ca să închidă bisericile. Viaţa merge înainte, nu ne închidem în case" VIDEO

Bună seara, domnule Becali!

Domnul să ne ajute!

Doamne-ajută! Aș vrea sa va intreb cum sunteti dvs in aceasta perioada? Avem proteste aici, la doi pasi, la Piata Victoriei.

La mine este altceva, daca eu merg la Sfanta Liturghie si la Sfantul Maslu nu are cum sa fie niciun fel de microb de COVID. Nu are cum sa imi fie teama. Nu se apropie. Uleiul care este mirul ungerii de la Sfantul Maslu... Pe tema asta nu vorbim ca si-asa nu crede lumea. Vorbim despre ce se întâmplă. Eu nu port mască. Nu port mască nu pentru că nu vreau. Eu am făcut testul, pentru ca am clinica, si sunt sanatos.

De cate ori ati facut testul?

De multe ori. L-am facut de multe ori pentru ca am nepot mic. De-aia. Si-atunci e obligatia mea sa nu il imbolnavesc pe altul. Daca altul ma imbolnaveste e problema mea. Si-atunci eu nu port. Nu port, de ce? Nu port pentru ca eu nu vreau sa fac propaganda, eu spun adevarul. Mie imi spun doctorii mei care sunt cei mai buni si clinica mea e cea mai buna la oncologie si-am vindecat multi oameni. Spun asa: "domnul Becali, pui masca, micsorezi oxigenul, micsorezi imunitatea". Eu nu vreau sa micsorez nici oxigenul, nici imunitatea. Celelalte lucruri... nu stiu legile cum le-au facut, nu le stiu pe toate, nu ma uit la televizor. PROTESTE... legile trebuie respectate. În ceea ce priveste duhovnicii... nu cred ca duhovnicii BOR au facut proteste. Orice membru al BOR, ca e preot, diacon, calugar, calugarita sau ce este, nu are voie sa faca proteste decat cu aprobarea BOR, a Patriarhiei.

Probabil au primit aprobare.

Nu au primit nicio aprobare in sensul asta ca nu da Patriarhul asa ceva. Ei se supun legilor civile, nu fac proteste. E o ascultare. Probabil cei ce i-ati vazut nu au legatura cu BOR sau e posibil sa fie unii falsi, care se imbraca.

Cum vedeti aceasta lege a carantinarii?

Parerea mea, bă, cine se imbolnaveste, la spital si cu asta basta. Viata merge inainte, nu ne inchidem in case, oprim tara, nu mai mancam? Viata merge inainte. Cine se imbolnaveste, merge la spital si sa se faca sanatos. Care moare, moare, mergem si-l ingropam. Asa vad eu. Masura principala care trebuie luata, dupa parerea mea, cluburile. Cluburile inchise. Nu fac parte din economia si din viata obligatorie a omului. Ce putem sa oprim... nu moare omul daca nu merge la club. Ai vazut, stau, aglomeratie, bautura si acolo se imbolnavesc. Inchideti, tata, cluburile si am terminat balciul. Si chiar si restaurantele. Pana in ora 22 si la revedere.

Deci credeti ca trebuie deschise restaurantele?

Restaurantele unde mananca oamenii trebuie sa se deschida. Dar cluburile, unde stau aglomerati, trebuie sa se inchida. E logic, nu e mare lucru sa gandesti prea mult sa gandesti asta. Si viata merge inainte, lasa oamenii in pace. Adica stau pana la cinci dimineata unul langa altul, in aeroporturi mii de oameni, dar nu dau drumul la spectatori pe stadion. Asta e opinia mea, nu stiu. Iar chestiunea asta cu COVID, vitamina C, vitamina D si zinc. Daca as avea, as lua. Am avut un var care a avut COVID. Trei zile de vitamina C, vitamina D si zinc si s-a vindecat. Plus de asta, fac apel la Ministerul Sanatatii. Am adus AVIDOL, mi-au multumit Streinu si fata, e cel mai bun medicament pentru vindecare. Am mai adus o tura, sta in vama de o luna de zile. Fac un apel, l-am luat sa-l donez spitalelor. Sa il lase medicamentul, Avidolul. Ei nu pot sa il aduca din Rusia, eu l-am adus.

Cum vi se par masurile cu care vine acum Guvernul? Legea carantinarii, sunt proteste...

Niste lucruri care sunt lucruri simple, nu trebuie sa ai multa minte. Nu poti sa ma obligi pe mine, sa ma bagi cu forta in spital sau sa ma tii in carantina chiar daca nu am virusul. Nu e normal asta, nu e logic, nu? E libertatea omului, nu? Acum, ai vazut. Nici asta, sa mergem la judecator sa dea el, ca si-asa sunt instantele blocate. Ce-am face? Unde-am ajunge?

Cum vedeti totodata acea prevedere care arata ca, daca o persoana e confirmata, familia trebuie izolata, copilul luat?

Eu spun lucrurile normale. Persoana care e bolnava trebuie izolata. Daca nu se izoleaza din propria constiinta, trebuie izolata prin lege. Asa o vad, asa e normal. Bai, esti bolnav, izoleaza-te. Nu vrei, te izolam prin lege. Dar nu ca iei copilul si... asta nu. Simplu ca buna ziua. Esti bolnav, te duc la doctor, te vindec. Las viata sa mearga inainte. Ce facem? Stam inchisi in casa? Esti bolnav, te duc la doctor. Nu te izolezi singur, te duc prin lege. Te oblig prin lege sa te izolezi.

Bun, dar sa stiti ca sunt multi confirmati si care nu au simptome. Ce ar trebui sa se intample?

Ce sa se intample, daca se fac teste, sa se duca la spital sa se vindece, nu?

Ar trebui tinuti la spital si daca sunt asimptomatici sau pot sa stea acasa?

Iar e simplu: daca esti in pericol sa imbolnavesti alta persoana e normal sa protejezi populatia. Noi trebuie sa protejam ceilalti oameni, din jur. Daca nu esti constiincios sa protejezi tu, protejam prin lege. Îl luam si il internam in spital. Asa vad eu simplu.

Ati vazut poate momentul cu tanarul acela la metrou.

Tot timpul am fost de partea legii si a institutiilor. Nu tot timpul, aproape tot timpul. Nu am fost de acord cand dadea generalul puscarii, ca a fost un general. Nu ii mai dau numele. Tot timpul sunt de partea autoritatilor. Numai ca aici nu mai sunt de acord. Stii de ce? Pentru o simpla masca? Bine, ma, nu ti-ai pus masca, iti dau amenda. Bine, ma, pleaca si cu asta basta. Pentru o masca sa faci atata balamuc? Ne trebuie putin mai multa intelepciune si mai multa pace. Sa terminam cu mania si rautatea asta. Pentru orice nimic, gata, scandal. Sunt de partea autoritatilor, dar acolo mi s-a parut foarte urat. Omul avea masca, o tinea si el mai jos, poate nu respira bine. Ce faci, il iei sa il omori pe om? Au gresit.

Ati spus ca ascultati de parerea medicilor, domnul Arafat spune ca trebuie tinuta tot timpul masca, obligatoriu.

El spune asta, da? Raed Arafat e foarte destept, dar nu tot ce spune el tot timpul e cum spune el. Numai ca aici am o alta opinie. Am opinia medicilor pe care ii am la clinica, care spun asa: "tii masca, micsorezi oxigenul, respiratia, deci micsorezi imunitatea, deci mai repede iei covidul". Eu am incredere mai multa in ei decat in Arafat. Nici nu e roman. De ce sa am incredere eu in el, strain? Am incredere in romani. Nici nu e religia mea. Ce treaba am cu el? Cu toate ca e om destept, nu ascult niciun cuvant din ce spune el. Nu e roman, nu e religia mea, salut, du-te, tata, lasa-ma in pace. Asa vreau eu sa fac. Sa vorbeasca el Arafat in limba lui, acolo unde vorbeste.

Ultimele săptămâni au aratat cresteri de persoane nou infectate. Am avut si aproape 700 de persoane. Care credeti ca este cauza pentru care avem atat de multe persoane? Faptul ca testam mai mult? Nu ne protejam cum trebuie? Care credeti ca este motivul?

Mai multe teste. Unu: teste mai multe. Doi: a fost si clima mai ploioasa, mai racoroasa. Trei: cluburile si aglomeratia.

La malul marii nu au fost atat de multe cazuri confirmate.

Ce mare lucru? E COVID, care e treaba? Te duci, faci tratamentul si gata. Ai vazut multi morti din asta?

Ne anunta autoritatile ca peste 2000.

2000, da. Si daca nu era COVID erau 3000 de morti. Daca nu era COVID mureau 3000 in perioada asta. Asa, au murit 2000. Deci e mai bine cu COVID. (rade) Da, ma, asa e. Nu e asa? Daca anul trecut, din ianuarie pana acum au murit 3000. Acum, cu COVID, numai 2000. Mai bine sa avem covid. Exista, dar la noi, in Romania, nu are putere, e slab. E in functie de tara, în functie de ADN. În ADNul nostru e Sfanta Liturghie. Avem cazuri, dar nu grele, ca avem Sfanta Liturghie. Pai ce, ma? E mincinos Dumnezeu? Cand te face la botez si iti da ingerul pazitor... Facem si noi, suntem oameni, dar avem ingerul pazitor care te apara de microb. Voi radeti cand spun eu asta, dar voi sunteti nebuni, nu eu. Eu cred ce spune Hristos. Daca mergi la Sfantul Maslu vinerea, nu se apropie nicio boala de tine. Daca te duci la Sfanta Liturghie, nu are cum COVID. De ce eu nu am treaba cu COVID? Eu nu m-am ferit deloc si nu am nimic. Nu mi-e frica. Daca am, ma duc si iau vitamina C, vitamina D, zinc, ca am intrebat doctorii mei. "Domnul Becali, cresterea imunitatii, la revedere, hai noroc covid!".

Doua intrebari mai am: as vrea sa va intreb de influenta virusului asupra afacerilor dumneavoastra.

E adevarat, la afacerea mea nu e o mare problema. Nu castigam mult din bilete, dar influenteaza chestiunea internationala. Daca suntem destepti, putem specula aceasta pandemie de 100 de ori mai bine in interesul nostru.

Ce ne lipseste?

Ne lipseste inteligenta si raspunderea, responsabilitatea oamenilor. Eu nu sunt om de finante, eu doar spun simplu. Daca circula banii, fiecare ia si el. Si-atunci eu spun: imprumutati bani, bagati bani in economie si avem sansa unica sa ridicam România. Ne lasa UE sa depasim deficitul bugetar. Ce bani am pierdut noi? Ce economie am avut, de am pierdut miliarde? Ce industrii s-au oprit? HoReCa? HoReCa cat e din PIB? 1%? Vezi de treaba. Bun, avem noi avioane? Automobile? La noi, 2-3 miliarde, daca le-am pierdut si pe alea, pe care alea le luam de la UE. Sunt investite bine, atragem bani. Putem lua acum bani, ca nu e nevoie de multe aprobari acum. Putem specula COVID ca sa ridicam România, sa crestem cat pentru 10 ani. Bani de investitii, circula banii, lumea castiga bani. Guvernul a facut un lucru extraordinar: au marit la 150.000 de euro la 5% tva pentru case, au dublat. Daca se dubleaza si daca, lumea, in primul rand, oamenii, ce vrei, sa ii tii pe oameni in cutii de chibrituri? Îşi luau apartamente mici sa se incadreze in 5%. Lumea cumpara, castiga toata lumea: bancile, constructorul. Circula banii. Trebuie sa dea drumul la circulatia banilor. Bagati bani sa circule in investitii.

Ce le transmiteti celor care protesteaza in Piata Victoriei? Sunteti de partea lor? Sunteti de acord?

Eu sunt de partea lor, dar... Tot respectul pentru ei ca fac jertfa asta. Nu pot critica oamenii pentru ceva ce eu nu fac, pentru ca ei au dreptate. Le multumesc ca fac asta si in locul meu. Dar nu preotii, nu au voie. Nu au voie decat cu binecuvantarea BOR.

Pentru ca sunteti credincios si in legatura continua cu duhovnicii României, ce credeti ca se va intampla in România?

Ce se va intampla... dracul a facut asta, sa tina oamenii in case, sa nu se mai duca la biserica. Dumnezeu ce-a facut? De 100 de ori mai bine impotriva. Bisericile s-au dat drumul, se impartaseste lumea si Dumnezeu o sa ii inchida cluburile lui dracu. Dracul a zis ca face impotriva noastra si inchide bisericile, Dumnezeu a facut impotriva lui: dau drumul la biserici, iar tu nu o sa mai ai la cluburi nici droguri, nici nimic ca o sa iti inchid cluburile. O sa inchida cluburile ca nu au ce face.

Bun, dar cand credeti dumneavoastra ca vom scapa de aceste restrictii?

Asta... sunt Dumnezeu eu? Ce stiu eu? Din sfintele scripturi, unde avem noi, crestinii, taina sfantului botez, e ca noi suntem protejati. În ADN-ul nostru e Sfanta Liturghie. Si-atunci, eu asta stiu sigur. Altii zic ca sunt nebun, dar eu nu sunt nebun. Ce spune Dumnezeu, eu asa cred. Daca spune ca Împărtăşania face sanatos si trupul, si sufletul, eu ma impartasesc si nu ma imbolnavesc de niciun COVID. Domnul sa ne ajute! Sa fiti sanatosi! Hai la biserica si nu mai exista niciun COVID! Zero COVID in fata Liturghiei.

