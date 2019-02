Gigi Becali după arestarea lui Cristi Borcea: "Valentina Pelinel suportă greu situaţia" VIDEO

Fostul acţionar al Dinamo Cristi Borcea s-a predat vineri dimineaţă la IPJ Ilfov, pentru a fi încarcerat ca urmare a condamnării sale la cinci ani de închisoare în dosarul retrocedării plajelor, în care au mai fost condamnaţi fostul primar al Constanţei Radu Mazăre şi fostul preşedinte al CJ Constanţa Nicuşor Constantinescu.

"Cand omul sta acasa cateva luni, merge iar in inchisoare ... e greu , trebuie sa suporte si asta. Dar Borcea, puteti calcula si voi, nu e mare lucru, in cel mult 7-8 luni trebuie sa fie acasa, in 6 luni trebuie sa bage eliberare conditionata, dar poate iesii si iemediat, depinde de contopire", a declarat Becali la România TV.

Borcea fusese achitat iniţial în acest dosar, de Curtea de Apel Bucureşti.

Conform procedurii, după întocmirea documentelor necesare, Borcea ar urma să stea o perioadă în carantină.

Cristian Borcea a fost eliberat condiţionat în 2 iulie 2018, el fiind la acel moment condamnat definitiv, din 2014, de Curtea de Apel Bucureşti, la şase ani şi patru luni de închisoare cu executare în dosarul "Transferurilor de jucători".

Fostul primar al Constanţei Radu Mazăre a fost condamnat joi seară de ICCJ la nouă ani de închisoare, iar Cristian Borcea şi Nicuşor Constantinescu la cinci ani de închisoare în dosarul privind atribuirea nelegală a unor întinse suprafeţe de teren intravilan din municipiul Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză., decizia fiind definitivă.

Prejudiciul în această cauză a fost estimat de DNA la aproximativ 114 milioane de euro, din care 77,77 milioane de euro reprezintă prejudiciu în dauna statului şi 36,16 milioane de euro prejudiciu în dauna municipiului Constanţa.