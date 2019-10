Articol publicat in: Life

Gigi Becali este astăzi socru mic. Fiica sa Teodora face nuntă. Ce aroganţe a pregătit latifundiarul din Pipera

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Gigi Becali va fi astăzi socru mic, iar costumul pe care l-a ales a fost pregătit de stilistul personal al patronului FCSB. Foto: playtech.ro Căsătoria dintre Mihai Mincu şi Teodora Becali are loc astăzi, astfel că Gigi Becali a pus totul pa punct, scrie telekomsport.ro. Fiecare detaliu a fost pregătit cu mare atenţie, inclusiv vestimentaţia membrilor familiei. Pentru acest eveniment special, Gigi Becali şi ginerele său au apelat la designerul Alexandru Ciucu pentru a le realiza la comandă costumele. Patronul de la FCSB va purta la nunta fiicei sale un costum cu revere din mătase dintr-o ţesătură specială, iar ginerică a comandat trei costume cu detalii spectaculoase. Citeşte şi Scandal monstru la Becali acasă în ziua nunţii. Un bărbat a atacat mai mulţi oameni "Mă ocup de vestimentaţia domnului Becali de peste opt ani şi sunt mândru de acest lucru pentru că este unul dintre clienţii care ştiu cel mai bine să pună în valoare ţinutele pe care le creăm. Pentru ziua nunţii fiicei sale, Teodora, Gigi Becali a ales să comande un costum cu revere din mătase dintr-o ţesătură specială: negru mat cu dungă mov închis, cu un discret efect de strălucire. Vesta, din acelaşi material, este la două rânduri, cu şase nasturi, acelaşi model pe care îl poartă deobicei", a declarat designerul Alexandru Ciucu. Dsistracţia a început în familia Becali încă de joi, când a avut loc petrecerea de cununie. Gigi Becali a investit 150 de mii de euro doar în superparty-ul care a avut loc în urmă cu două zile. Meniul pentru o singură persoană prezentă la eveniment l-a costat pe Gigi Becali 300 de euro. În plus, pe lângă mâncare şi băutură, latifundiarul din Pipera a plătit bani mulţi (20 de mii de euro) pentru a avea la cununie una dintre formaţiile sale preferate, Pindu. Dacă, pentru evenimentul de joi, a cheltuit 150 de mii de euro, pentru nunta grandioasă pe care a pus-o la cale, Gigi Becali a scos din buzunare nu mai puţin de 500 de mii de euro. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay