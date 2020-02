Gigi Becali, judecat de Comsia de Disciplină a FRF. Acuzaţii grave la adresa patronului FCSB

Răzvan Burleanu a declarat că acest caz este deja pe masa comisiei.

"Ştiu că secretarul general deja a înştiinţat Comisia de Disciplină. Aşteptăm decizia Comisiei de Disciplină", a declarat Răzvan Burleanu.

Gigi Becali s-a declarat împotriva deciziei FRF ca fiecare club din Liga 1 să înfiinţeze echipe de fotbal feminin, deoarece femeile nu ar trebui să joace fotbal. Totuşi, luna trecută, el a declarat că va sponsoriza cu 10.000 de euro o echipă de fotbal feminin, pentru a respecta obligaţia impusă de FRF.

"Dacă o să fie obigatoriu, o să cumpărăm una. Adică cumpăr una... Îi dau zece mii sponsorizare şi pune FCSB pe piept. (n.r. - întrebat dacă o să meargă în vestiar să le încurajeze) Uite, vezi? Cum să meargă un bărbat în vestiar la femei? Vezi? Că şi asta strică! Hai, că cine ştie, discriminare, că la nebunia lor orice lucru e discriminare. Dar eu spun lucrurile cum le văd normal, eu spun o opinie, o părere şi în opinia mea nu trebuie să facă femeia... Dar dacă trebuie şi e obligatoriu, cum este în regulament... Chiar ne-a rugat o echipă, le dau zece mii sponsorizare şi după aia joacă pe piept cu FCSB. Nu te gândeşti? Dacă îi dă cu mingea în ţâţă? Hai, fiţi sănătoşi!", a declarat Gigi Becali.

"Eu sunt gata să mă duc la judecător să întreb: a existat pe globul pământesc cineva care să te oblige să facii ceva ce nu vrei să faci? Noi nu mai avem demnitate. Are legătură cu demnitatea, în toată lumea ăia fac fotbal feminin că vor să facă. Eu nu spun că nu las femeile să joace fotbal. Le las, dar cine vrea să finanţeze asta. Face competiţii, cum are federaţia competiţii separate, dar nu poţi să mă obligi pe mine ca să fac ceva ce nu-mi place. E posibil să zică judecătorul: da, măi, Becali, eşti în România şi are dreptate Burleanu. La regula under 21 n-am contestat-o că ne-a păcălit. Asta o contest. Aici e vorba de hotărârea Comitetului Executiv, care se atacă la instanţele de judecată. E o hotărâre administrativă, nu sportivă. Aşa se atacă. Dacă judecătorul spune aşa, după aia, eu, Becali... pentru mine e simplu: eu mă duc, cum se numeşte ecihpa asta de femei? SC Bucureşti 1975 de exemplu, îţi dau 10.000 de euro să te cheme FCSB. Îi cheamă FCSB şi n-am treabă cu ei. Am terminat cu nebuniile. Îi dau şi 20.000 să ia numele meu", a mai spus Gigi Becali.