Gigi Becali mai dă o LOVITURĂ. Florin Tănase, transfer la o ECHIPĂ DE TOP pentru o SUMĂ URIAŞĂ

Gigi Becali vrea 5 milioane de euro, iar New York Red Bulls plateste 5 milioane de dolari, adica aproximativ 4,4 milioane de euro. In cazul in care mutarea se va realiza, Florin Tanase ar deveni al doilea fotbalist roman transferat in acest an in SUA, dupa Alexandru Mitrita, cumparat de New York City FC de la CSU Craiova, pentru 8,5 milioane de dolari (aproximativ 7,4 milioane de euro).

BOMBĂ în scandalul FCSB - CSA Steaua! "Generalii au fugit cu buzunarele pline şi i-au dat echipa lui Gigi Becali"

Florin Tanase joaca la FCSB din 2016, cand a fost adus pentru 1,5 milioane de euro de la Viitorul.