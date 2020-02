Gigi Becali povesteşte cum l-a ajutat pe Hagi să îşi ia maşină şi legăturile cu fraţii Ceauşescu

Gigi Becali îşi varsă din nou nervii pe jucătorii FCSB-ului, după înfrângerea cu liderul şi rivala CFR Cluj, iar de data aceasta ţinta predilectă este Moruţan. Într-o intervenţie telefonică la ProX, patronul vice-campioanei l-a acuzat pe Moruţan că şi-a luat o maşină mult prea scumpă, insinuând că mijlocaşului nu-i mai stă capul la fotbal. Pentru a ilustra cu o comparaţie, Becali a povestit un episod de pe vremea când Hagi juca la Steaua Bucureşti.

"Hagi avea maşină, dar era Hagi! Eu i-am adus-o din Arad. Am fost la licitaţie, am fost cu Gică. Caâd a ajuns maşina la 300 000, eu licitam. Îmi dădea picioare, nu mai voia să liciteze. "Băi, aude Valentin!", îmi zicea. M-am enervat şi am zis: "Băi, Gică, pierdem 10.000, cât e garanţia aia, dar să nu pierdem licitaţia, plecăm de aici proşti. Eu nu aveam atâţia bani, avea tata, dar nu eu. De la 390.000, eu am sărit la 450.000 ca să-i închid gura ăluia cu care licitam noi. Mi-a zis că-l omoară Valentin dacă află. Am câştigat cu 450.000. Stând la masă cu oamenii din Arad, Gică a stat şi s-a gandit: "Hai, mă, s-o luăm, până la urmă. Nu mai plătim doar garanţia.

Se dăduse ordin de la Securitate să câştige Hagi licitaţia. Am vorbit cu tata, că Hagi nu avea nici el 450.000. Tata m-a lăsat aşa. Eu îi promisesem c-o rezolv lui Gică. N-o rezolvasem, tata mă lăsa aşa. A venit, mi-a aruncat tata o găleată de apă într-o dimineaţă, la 4, mi-a zis că am promis că-l ajut pe Gică, mi-a aruncat sacoşa de bani în pat. M-am urcat în avion, am plecat şi m-am întors cu maşina. Eram cu unu' Saşa Marinescu. Eram prieten bun cu el, acum cred că e pe la SIE (Serviciul de Informaţii Externe). Am pus maşina în parcare si ce crezi c-am facut?

M-am întors cu maşina de la Arad. Am lăsat-o exact lângă Fordul lui Valentin Ceauşescu. Gică se antrena. Când a văzut-o lângă Ford, a început să ţipe: "scoate-o, bă, de-acolo!". Hagi, din bun simţ, a zis că nu poate el să aibă maşină mai tare ca Valentin. Nu era el invidios. Era un om respectuos, mă saluta. Nicu mai venea şi mai dădea şi mâna cu mine, Valentin dădea din cap. Când a avut Nicu probleme medicale, i-am dat 3000 de dolari. Ne-am întâlnit la Mădălin Voicu, la el ne-am văzut", a declarat Becali la ProX.