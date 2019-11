Gigi Becali riscă o nouă SANCŢIUNE. De data asta a comis-o GRAV

Gigi Becali a declarat că, potrivit Bibliei, "femeia în funcţia de preşedinte nu are cum". Acesta a mai spus că preşedintele Klaus Iohannis nu trebuie să intre în dezbatere cu Viorica Dăncilă, pentru că este bărbat.

Declaraţia integrală a lui Gigi Becali AICI.

"O să pun în discuția colegiului director oportunitatea unei autosesizări. Legat de declarație, mi-aduc aminte de Steinhardt în "Jurnalul fericirii", care spunea că nu înțelege acei oameni care confundă religia cu prostia. Orice declarație de acest fel în campanie electorală sau crearea unui element de emoție influențează comportamente. Mai ales că vorbim despre o persoană care este formator de opinie, are o vizibilitate foarte mare. Cu siguranță, se va lua în calcul faptul că nu este la prima declarație de acest fel.

Sunt multe prejudecăți în societate. Noi am dat un semn, dar și dacă mass-media ar da un semn și nu l-ar mai face atât de vizibil și ar lua atitudine în astfel de situații... plus că și Gigi Becali are două fete, sunt niște lucruri pe care nu putem să le acceptăm. Dacă mass-media vor izola astfel de oameni și nu le va asigura vizibilitate, probabil că vor avea efect sancțiunile. Asta e cea mai bună sancțiune.

Până la urmă, eu nu am înțeles de ce a făcut astfel de declarație, pentru că dumnealui nu are dreptul la vot. Are o interdicție, de la condamnarea penală", a spus Csaba Astalosz pentru realitateasportiva.net.