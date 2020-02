Gigi Becali, scandal cu băncile din România: "O să mut banii din ţară. Sunt hărţuit, bagă-mă, bă, la închisoare daca am ceva"

După înfrângerea cu Dinamo, 1-2, Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit și despre problemele extrasportive pe care le are, după ce a fost acuzat de spălare de bani împreună cu nepotul său Vasile Geambazi.

Becali susține că este hărțuit de procurori. Gigi Becali a dezvăluit că a fost înștiințat de banca în care își ține banii că trebuie să-i mute, pentru că procurorii cer informații despre activitățile lui bancare. Mai mult, acesta afirmă din nou că se gândește să plece din țară.

"M-au chemat la banca si mi-au zis domnul Becali relatia noastra trebuie sa se opreasca, in 60 de zile sa imi mut banii. De ce? Pentru ca asa e politica bancii. Cine? Si fetele, si nevasta, si toate firmele la care sunteti actionar si nepotii. TOATA FAMILIA? Da. De ce? Domnul Becali noi nu avem un serviciu care sa...procurorul de la DNA vrea sa stie toate tranzactiile mele. Ddaca eu am facut ceva, sa ma aresteze, sa confiste banii, sa ma bage la puscarie. Si unde sa tin banii? M-am dus la alta banca si nu au vrut sa-mi deschida cont, ca procurorul face note si cu spalarea banilor. Sa ma duc la DNA sa ii intreb unde sa imi bag banii. Sa ii duc in strainatate. Sa intreb DNA daca am voie sa mai stau in tara. Tu procuror spui minciuni. Banii ii speli daca sunt murdari. Daca sunt albi, eu ii dau la oameni amarati la spitale. Cum sa ii speli daca eu ii dau cadou?", a spus Becali.

Gigi Becali spune că se simte hărţuit şi se gândeşte să se mute în altă ţară. Ce se întâmplă cu FCSB?

„E posibil să mă retrag puțin din viața publică. Nu mai are rost! Am fost acum anunțat că, din cauza procurorilor, trebuie să-mi mut banii din conturile mele, ale fetelor și ale nevestei. Nu mai am voie să țin banii în banca aia. O să întreb la DNA unde am voie. M-au înștiințat de la bancă. Am 30 de zile să mut banii. Mi-au zis «Domnule Becali, pentru fiecare tranzacție pe care o faceți trebuie să dăm raport la DNA. Nu putem așa!

O să întreb la DNA unde am voie și dacă mai am voie să stau în România. Dacă nu, mă mut în altă țară. Pentru că am făcut spălare de bani nu mai ai voie să țin banii în bancă. Arată-mi spălarea de bani! Dacă țin banii cash, spune lumea că fac spălare de bani. Dar nu am voie să-i pun în bancă. Înseamnă că nu am voie să am bani!", a declarat Gigi Becali la România TV.

"O să fac adresa la DNA. Le zic «Bă, voi nu mă mai vreți în România?!». Să spună «Bă, pleacă!». Și 4-5 ani mă duc în altă țară. E un procuor la DNA, Ionescu sau ceva așa, care nu mă lasă să țin banii în bancă. Da, sunt hărțuit într-un hal fără de hal! O să vorbesc la DNA să văd dacă-l lasă pe procuror să facă ce vrea. Dacă nu, să intervină șeful DNA. Sau șeful SRI. Să spună «Domnule Becali, am văzut eu la televizor ce se întâmplă. Nu vrem să pleci din România!» Ce pot să mai fac eu?

Am 62 de ani și nu mai pot să războiesc! O să mut banii afară dacă nu mă lasă să țin banii în bancă. Să văd ce bancă vrea să lucreze cu mine. Ce să fac?", adăugat patronul FCSB.

"Baga-ma la inchisoare daca am ceva. Dar nu ma tachina de ani de zile. Cum sa zici ca banii de la Curtea Suprema sunt murdari? Sunt de la minosterul de Finante prin hotarare judecatoreasca. Am hotarare CEDO".