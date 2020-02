Gigi Becali spune că se simte hărţuit şi se gândeşte să se mute în altă ţară. Ce se întâmplă cu FCSB?

Omul de afaceri a intrat în direct prin telefon la ProX pentru a comenta partida de aseară, dar a ajuns să se confeseze, povestind că eşecul fotbalistic nu este nici pe departe cea mai gravă problemă a sa.

Conform latifundiarului, din cauza dosarului deschis de DNA pe numele său, băncile din România se feresc să-i ţină banii, ba chiar ar fi fost anunţat că ar fi bine să-şi mute averea într-o altă ţară.

"Nu sunt supărat din cauza rezultatului, eu nu stau în fotbal, e posibil să mă retrag din viața publică, am fost anunțat că din cauza procurorilor trebuie să mut toate conturile, o să îl întreb pe procurorul de la DNA unde pot să mut banii în România, dacă mai pot să stau în România, dacă mai am voie, dacă nu, mă mut în altă țară și asta este. u unde să țin banii dacă nu am voie în bancă? Deci problema mea nu mai e fotbalul. O să întreb pe la SRI, să văd dacă mai am voie să stau în România, că plec dacă nu, mă duc în Grecia, văd eu unde mă duc.

Mă simt hărțuit, într-un hal fără de hal, îmi zice mie procurorul Ionescu să nu stau în România.

Să intervină șeful SRI, șeful DNA, nu știu, au ceva cu mine, de nu vor băncile să îmi țină banii, asta este supărarea mea, sunt dezamăgit, că am 62 de ani, nu pot să mă mai războiesc cu toți.", a spus Becali la Pro X.

Declaraţia patronului FCSB vine la mai puţin de o săptămână după ce spusese într-o intervenţie TV că, până cand DNA nu se va închide, nimic nu va merge bine în România.

