Gigi Becali crede în teoria conspiraţiei. "Când mor oamenii se spune hai, mă, bagă şi covid acolo! Au băgat coronavirus la morgă!"

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre situația din România, fiind de părere că lucrurile nu stau tocmai cum susţin autorităţile statului.

"La noi sunt 500 de decese, iar în Suedia, care are 10 milioane de locuitori, sunt 5.000 de cazuri. Noi avem de două ori mai mulți locuitori și am avut focare de infecție. Eu am spus că religia ortodoxă ne ferește. Luați tot poporul ortodox, 300 de milioane de oameni, și o să vezi că au murit mai puțin decât în Belgia, care 5-6 milioane de oameni. La noi e pandemie, da. Dar e un fel de joacă de pandemie. Să nu se supere nimeni că spun asta. Au murit 500 de oameni, dintre care 300 nici nu au avut coronavirus. Au băgat coronavirus la morgă. Doar 200 de oameni au murit de coronavirus. Când mor oamenii se spune "Hai, mă, bagă și COVID acolo! Ai COVID și gata, la revedere!". Știm pentru că știm. Ne mai zice și nouă lumea",a declarat Gigi Becali la Pro X.

Cum vede Gigi Becali politica în vreme de coronavirus. "Iohannis e bărbat. La început cam dormea. USR sunt satanişti"

"De ce să nu se joace Liga 1? Nu avem niciun motiv! Sunt puține cazuri la noi. Dar acum avem altele mai grele pe cap. Fotbalul e pe ultimul loc pentru țări. Statele și popoarele lumii nu stau acum după fotbal FIFA și UEFA propun și guvernele decid. Fotbalul o să meargă mai departe, dar să vedem cum. Nu se va anula Liga 1! Nu are de ce. Dar la noi trebuie să se joace pentru că avem puține cazuri", a mai spus Gigi Becali.

"Apreciez măsurile luate de Guvern. E bine, mai ales că nu avem foarte multe cazuri și nici foarte mulți morți. A făcut bine Guvernul că a lăsat oamenii să meargă la serviciul. În România s-au luat cele mai bune măsuri. Uite, aici la mine la biserică sunt 30 de oameni care muncesc. De ce 11 nu ar putea juca fotbal? Nu ai de ce să nu lași să se joace meciurile din Liga 1", a încheiat Gigi Becali.