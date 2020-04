Cum vede Gigi Becali politica în vreme de coronavirus. "Iohannis e bărbat. La început cam dormea. USR sunt satanişti"

Într-un interviu acordat jurnalistei Cristina Şincai, Gigi Becali a făcut o analiză inedită asupra deciziilor pe care politicienii le-au luat în timpul crizei generate de pandemai de coronavirus. Afaceristul a spus că premierului Ludovic Orban "îi merge mintea cât de cât. E băiat bun, dar nu prea are putere".

"Iohannis are putere şi când nu vorbeşte. Când vorbea foarte lent, tot avea putere. (...) Când stau ăia şi îngenunchează, stau pe burtă, are putere Iohannis", a spus Gigi Becali la România TV.

Finanţatorul FCSB a spus că preşedintele Klaus Iohannis "are un cuvânt de spus" în politică.

"Cum vorbea aşa rar, dar nu credeam că o să deştepte aşa de repede. Îmi place de el.

Eu am încredere în el. E bărbat. La început cam dormea. Are personalitate, are cuvânt de spus. Nu e un ţâşt, bâşt", a precizat Becali.

Afaceristul i-a transmis preşedintelui "să lase Guvernul să facă treabă. El să-şi facă treaba în străinătate".

"Păi dacă Guvernul meu nu face treabă, o să vină iar PSD-ul cu 35 la sută", a spus Gigi Becali.

Întrebat dacă ar vrea să fie preşedinte, Becali a recunoscut că nu şi-ar dori acest post pentru că "nu mai ai timp să faci rugăciunea ca lumea"

"Dacă eşti preşedinte, eu trebuie.. Eu fără liturghie nu mai pot. Ori mă duc la liturghie sau mă duc la Cotroceni?", a spus Gigi Becali.

Gigi Becali: "USR sunt satanişti"

Latifundiarul din Pipera a lansat un atac dur la adresa USR.

"USR sunt satanişti. Sunt nebuni. Îi dăm votul lui Satan. Să scăpăm de ei. Dacă vin ăştia la putere? Ce lumină? Dădeau nişte ordonanţe prin care nu aveam voie să luăm lumină. Să nu îi mai voteze pe nebuni şi pe satanişti", a afirmat Becali

Becali s-a testat pentru coronavirus. "Nu are cum să se apropie virusul"

Afaceristul a mărturisit că el şi întreaga sa familie s-au testat pentru noul coronavirus şi "e bine toată lumea".

"Eu sunt în fiecare zi la liturghie. Nu are cum să se apropie virusul", a mărturisit Becali.