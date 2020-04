Gigi Becali a făcut testul pentru coronavirus. "N-are cum să fie pozitiv, merg zilnic la liturghie. Îmi mai e mie frică de cineva?"

Gigi Becali a declarat că liturghia îl apără de Covid-19 şi faptul că s-a împărtăşit de patru ori în postul Paştelui a făcut să nu contacteze noul coronavirus.

"M-am testat de două ori. A venit un doctor acasă și a luat la toată familia. A luat de două ori, toată lumea e sănătoasă. Eu râdeam, dar am zis hai să îl fac. La mine oricum nu are cum să fie pozitiv, nu se apropie coronavirusul, merg zilnic la liturghie. Mai ales acum, în post, când m-am împărtășit de vreo patru ori. Îmi mai e mie frică de cineva?", a declarat Gigi Becali la România TV.

Gigi Becali a ales sa ramana la Pipera pentru a-si proteja familia, insa nimeni nu cunoaste un amanunt pe care patronul FCSB nu l-a facut public, desi a intrat in direct la multe emisiuni de televiziune. Potrivit Fanatik, pe langa activitatile pe care le face in casa, Gigi Becali merge si la biserica din Pipera, de unde are cheie, si se roaga singur!

