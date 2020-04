Gigi Becali dezvăluie MARELE SECRET. "Mi-a dat mesaj şi mi-a zis: adevărat că am fost cinci ore în Rai!"

Gigi Becali a declarat la România TV că a construit, în secret, un lăcaş de cult într-o pădure.

Gigi Becali a făcut două teste pentru coronavirus. "N-are cum să fie pozitiv, merg zilnic la liturghie. Îmi mai e mie frică de cineva?"

"Am construit o mănăstire în taină, una de care nu știe nimeni. Trebuie să mergi o oră pe potecă. Joi, la denia celor 12 Evanghelii, am luat și cei mai buni trei cântăreți de muzică psalmică, cei mai buni din tot globul. Au venit cu mine și am fost acolo 50 de persoane în biserica aia. Vreo 30 de măicuțe și vreo 20 de bărbați, pustnici de prin toate locurile. Am făcut o slujbă și le-am spus dinainte: "Seara asta vom sta vreo 3 ore în Rai!". Știam cum cântă diaconii ăștia. Acum mi-a dat Alexandru Tudor mesaj, "Adevărat că am fost cinci ore în Rai!". Îl iau cu mine peste tot, e adevărat că are credința mai mare decât mine", a declarat Gigi Becali la România TV.

Gigi Becali, prins fără adeverinţă. "Cum să mă întrebe pe mine unde mă duc?" Cum a scăpat fără amendă

Gigi Becali a ales sa ramana la Pipera pentru a-si proteja familia, insa nimeni nu cunoaste un amanunt pe care patronul FCSB nu l-a facut public, desi a intrat in direct la multe emisiuni de televiziune. Potrivit Fanatik, pe langa activitatile pe care le face in casa, Gigi Becali merge si la biserica din Pipera, de unde are cheie, si se roaga singur!