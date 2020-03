Gigi Becali vrea să testeze gratuit populaţia: "Am luat două mii de teste"

"Am făcut cerere, am intervenit şi cu pile, ca să le spun aşa, ca să ne dea aprobarea să facem teste. Am luat două mii de teste. Nu pot, am cerut aprobarea. Eu nu vreau să iau 350 de lei pe test, ca celelalte spitale private. Eu vreau să le fac gratuit. Eu nu vreau niciun ban. Aştept aprobarea de cinci zile", a spus Gigi Becali la România TV.

Întrebat dacă el s-a testat, Gigi Becali a răspuns: " Eu nu m-am testat, dar dacă îmi dă aprobarea mă testez şi eu şi toată familia. Testez şi toată echipa de fotbal".

Până astăzi, 26 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.029 de persoane confirmate pozitiv, 94 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 28 la București, 6 la Craiova, 5 la Constanța, unul la Cluj și unul la Iași), potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 15.998 de teste, din care 823 în unități medicale private.