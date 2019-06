Gigi Neţoiu a revenit în fotbal după condamnarea în "Dosarul Transferurilor". Ce echipă finanţează "COMANDANTUL"

Gigi Neţoiu, fostul finanţator al lui Dinamo, este un apropiat al echipei Tractorul Cetate, campioana judeţului Dolj în Liga 4. Oltenii urmează să se dueleze cu Unirea Brânceni, campioana din Teleorman, în barajul pentru promovarea în Liga 3.

Gigi Neţoiu urmăreşte cu atenţie parcursul celor de la Tractorul Cetate şi îi mai premiază pe jucători, lucru confirmat pentru Fanatik de Marian Surugiu, preşedintele campioanei judeţului Dolj în Liga 4. Acesta a susţinut că fostul patron al lui Dinamo a venit la două dintre meciurile echipei şi că este posibil ca în viitorul să fie sponsorul echipei.

"Ne mai ajută uneori, a mai participat şi el aşa... Le mai dă câte o atenţie jucătorilor. Nu este finanţatorul echipei, dar poate pe viitor. Acum nu ştim. Are o societate agricolă aici şi este posibil să fie în curând unul dintre sponsorii echipei. A fost la două meciuri, dar nu va veni la partidele din baraj. Vă daţi seama că are multe afaceri şi nu are timp. Şi dacă ar fi patron, nu ar veni la meciuri", a declarat Marian Surugiu.

"Aşa se aude şi la noi. Din auzite ne susţine, l-am văzut la un meci", a susţinut Geo Mişu, fotbalist al echipei Tractorul Cetate.