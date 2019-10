Gina Pistol, clipe de coşmar în avion. "Am stat încordată"

"De câte ori plec de acasă în Asia Express am în minte un oarecare desfășurător al următoarelor două luni. De fiecare datã am surprize când ajung acolo, iar anul ăsta nu a fost cu nimic mai prejos. Au trecut doar câteva zile de când au început filmările și am deja o listă. Cea mai tare experiență de până acum a fost călătoria și în special aterizarea pe apă cu un hidroavion. Am filmat intro-ul unei ediții în aer pentru că peisajele din Filipine sunt absolut senzaționale.

A fost o experiență incredibilă, mi-a plăcut tare, tare mult, deși am stat un pic încordată când simțeam și vedeam ce curbe ia avionul...Senzaționale sunt și temperaturile de aici. Nu cred că mi-a fost niciodată în viața mai cald decât în aceste zile. Aerul este efectiv irespirabil și mã gândesc cu groază la ce simt și cât de greu le este concurenților noştri", a povestit Gina Pistol. potrivit dcnews.ro.

La jumătatea lunii octombrie, 9 perechi de vedete au plecat pe Drumul Comorilor, prin Filipine șI Taiwan. Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh sunt cei care luptă anul acesta pentru premiul de 30.000 de Euro și pentru mult râvnitul titlu de câștigator Asia Express, cel mai dur reality show din România.