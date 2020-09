Gina Pistol a scăpat "porumbelul". Cum s-a dat de gol că este GRAVIDĂ

Gina Pistol a dezvăluit zilele trecute că trece printr-o perioadă extrem de frumoasă şi le-a dat tuturor de înțeles că urmează să devină mămică.

"Eu nu am o problemă cu cei care nu mă plac. Absolut deloc. La rândul meu, am antipatii și simpatii pentru anumite persoane. Însă mă deranjează atunci când răutatea (gratuita) și prostia se întâlnesc în același om. Nu-i înțeleg pe cei care caută nod în papură și aruncă cu pietre, doar pentru simplul motiv că este cool să te exprimi liber, chiar dacă exprimarea asta liberă înseamnă jigniri și instigare la ură. Cu astea am eu o problemă...Dar...trec printr-o perioadă atât de frumoasă, încât, pentru binele meu, prefer să le blochez accesul la contul meu. Să se ducă liniștiți în neliniștea lor sufletească" a scris Gina Pistol pe Instagram.

Iubita lui Smiley se pregătește, în secret, pentru rolul de mamă. Gina Pistol ar intenționa să își țină sarcina departe de ochii curioșilor, dintr-un motiv bine întemeiat. Potrivit Cancan, vedeta vrea să se asigure că totul decurge bine din punct de vedere medical: "A discutat recent cu câteva prietene cărora le-ar fi mărturisit că va face totul public în momentul în care primește toate asigurările medicilor că sarcina decurge așa cum trebuie. Ar fost recent la câteva controale medicale și acum așteaptă rezultatul".