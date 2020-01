Giovani Becali, dezvăluiri despre viaţa din puşcărie. Interviu de excepţie, la România TV VIDEO

GIOVANI BECALI - Da, am muncit. la spalatorie notam..aveam un calculator si notam. ceilalti..aveam cativa..avand un liceu la baza trebuia sa am o functie mai…aveam de toate. Eu in camera nu am acceptat decat hoti de buzunare, infractiuni economice. nu am acceptat homosexualii, violatorii..



VICTOR CIUTACU - Era dupa tine daca acceptai sau nu?



GIOVANI BECALI - Pai cum sa nu? vorbeam cu comandantul - la mine in camera nu vine decat... Sau cand mi-am dat seama ca unu avea un mers mai clintit asa…ma uit la tine, nu cumva esti babardit pe-aici? ba da, sunt…aici la puscarie sunt..sunt multi copii de 18-19 ani…ii iau urangutanii…de azi incolo faci curat, dar iti iei furculita separata, nu mananci cu noi - 38.36 te spurca? victore…se spala baiatul dar nu puteam…



VICTOR CIUTACU - ce a fost socant in cazul vostru a fost ca ati fost condamnati si tu, si victor. tu ai luat mai mult ca victor si ai facut mai putin.



GIOVANI BECALI - eu aveam peste 60 de ani si faceam 1 treime. asta a fost norocul meu. eu m-am dus la eliberare conditionata si la tribunal, aveam toate conditiile ca sa fiu liber. tot. imi da 6 luni. dupa 6 luni ma duc si imi da 1 an. un judecator care nu s-a uitat la mine, n-a vrut sa stie cine sunt… stia cine sunt dar nu voia sa ma vada..mi-a dat maxim, ca la criminali.



VICTOR CIUTACU - Iti amintesti …cand ti-a dat tie amanare 1 an eu eram la Venetia si m-ai sunat revoltat din puscarie…aveai revolta si ma intrebai apoi unde sunt pe strada ca sa imi zici unde sa mananc..si ti-am zis atunci ca la fel de revoltator e si luni si ca vorbim de luni incolo.

GIOVANI BECALI - Mi-a dat 1 an si fac contestatie..dupa 2 luni ma duc la Buftea…dau o judecatoare, sa ii dea dzeu sanatate ca a aplicat legea…i-a zis procuroarei ca toate sunt in favoarea mea si ca nu are cum sa imi dea amanare. plecam cu duba pe centura, se vedeau casele si ii spuneam militianului ”bai frate, bai, uite cutare casa”…si ala zice ”sa ajungem mai repede ca ma duc la pescuit”. ”bai nebunule…trebuie pescuit? daca ma elibereaza astia? nu mergem sa bem o bere?”…Ajungem la Poarta Alba…vino incoace..ia uite ce scrie la televizor…Giovani Becali eliberat.



VICTOR CIUTACU - Mourinho te-a vizitat? ca stiu ca sunteti prieteni



GIOVANI BECALI - A vrut sa vina la puscarie..Nu se putea, nu acceptau. Nu acceptau, nici eu nu voiam..era putin deplasat sa vina Mourinho saracul..Intotdeauna intreba cum sunt..Ce prieten. M-a invitat la meciul de duminica, i-am zis ca nu pot sa vin si i le-am dat fetei biletele.



VICTOR CIUTACU - Cu Gica Popescu in ce relatii mai esti?

GIOVANI BECALI - Bune, bune…Gica probabil a suferit cel mai mult. VICTOR - oamenii l-au injurat ca s-a inhaitat cu voi. Niciodata GP nu ne-a zis nimic..A fost si este prietenul nostru. A suferit cel mai mult. Nu stiu daca ai fost la instante, ca eu tot i-am intrebat ce au cu Gica, cu frati-miu…daca aveti ceva, pana la urma, puteti avea cu mine si Borcea. Pe noi ne-au judecat cand societati private spuneau ”noua ne-a mers bine cu Giovani Becali”. Rapid, Dinamo, Gloria Bistrita….



VICTOR CIUTACU - Sper ca esti constient ca ati fost un exemplu..



GIOVANI BECALI - Pai cu noi s-a si inceput..mai mult decat atat, asta cu Gica Popescu care candida, toata lumea se astepta macar cu suspendare, MM cu prescris…



VICTOR CIUTACU - Doi oameni stiu eu ca s-au dus la puscarie cu infractiunea prescrisa: MM Stoica si Sorin Rosca Stanescu, care a facut el hartie ca a spus ca nu accepta termenul de prescriere si doreste sa fie judecat pana la sfarsit. Si direct la Jilava s-a dus.

GIOVANI BECALI - Incredibil… Si a facut 7-8 luni. Si Popescu, la care toata lumea credea ca e cu suspendare…ceea ce insemna ca GPopescu devenea presedintele Federatiei de Fotbal. Ce s-a intamplat acolo?



VICTOR CIUTACU - A fost politica? A fost a serviciilor? A cui a fost?



GIOVANI BECALI - Nu stiu a cui a fost…dar a fost un joc bine calculat, bine gandit si punct ochit, punct lovit.