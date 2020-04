Dramă în familia "Micului Hercule". "Giuliano a rămas la spital, i-au făcut un computer tomogfraf!"

Iulian Stroe, tatăl "Micului Hercule", a făcut anunţul pe Facebook.

Giuliano Stroe a făcut 15 ani şi este la liceu. Cum arată şi ce face acum "Micul Hercule" FOTO

"Giuliano a rămas în spital iar noi ne întoarcem acasa. In sfarsit, i-au făcut un CT la cap si nu au găsit nici o modificare in toata partea cerebrală, asta este un lucru bun, așa că diagnosticul a ramas pe o viroza... asa ca va ramane citeva zile sa faca tratament cu antibiotic etc... in vena", a scris Iulian Stroe.

Imagini şocante cu Micul Hercule. Giuliano Stroe, puştiul intrat în Guiness Book, poartă pe cap hamuri când trage de fiare FOTO

Familia Stroe încearcă de câteva zile să afle ce are Giuliano, tatăl acestuia manifestându-și nemulțumirea pentru modul în care a fost tratat în diverse unități medicale din Slatina.