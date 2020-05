Gogosi pufoase, cea mai delicioasă reţetă

Gogosi pufoase

Ingrediente Gogosi pufoase

3 oua

3 linguri de zahar

un praf de sare

250 ml lapte (sa fie cald)

50 g unt

2 plicuri zahar vanilat

500g faina

25 g drojdie

Mod de preparare Gogosi pufoase

Se pregateste maiaua punandu-se drojdia la dospit cu o lingura de zahar si un pic de lapte.

Faina se pune intr-un castron,se face o gaura in mijloc si se toarna maiaua. Se adauga ouale, zaharul ,sarea, zaharul vanilat, untul si laptele cate putin.

Se framanta pana rezulta un aluat elastic, care sa nu se lipeasca de maini. Se lasa coca sa creasca pana isi dubleaza volumul apoi se intinde o foaie de aproximativ 2 cm grosime si se taie in formele dorite. Eu am ales o cana si le-am facut rotunde. Gogosile se prajesc in ulei bine incins. Inainte de servire se pudreaza cu zahar vanilat.

