GOOGLE - 21 de ani de la înfiinţarea Google. Românii au căutat reţete de colivă, Halep, telefoane şi rezultate Bac

GOOGLE - 21 de ani de la înfiinţarea Google

Google îşi modifică logoul ocazional, pentru a serba un anumit eveniment major sau o personalitate care a schimbat lumea.



ANIVERSAREA GOOGLE. Fondat în 1998, de absolvenţii Universităţii Stanford Larry Page şi Sergey Brin, motorul de căutare Google este în prezent o companie activă pe toate marile pieţe globale. Google are sediul central în Silicon Valley şi birouri în America de Nord şi de Sud, Europa şi Asia.



Zi mare pentru titanul internet Google: compania implineste astazi 19 ani. Infiintata de Larry Page si Sergey Brin in anul 1998, Google sarbatoreste aniversarea, ca in fiecare an, printr-un Doodle.



Cateva fapte interesante din istoria firmei si a motorului de căutare Google inventat de aceasta.



1. Fratele lui Larry Page – Karl – în anii ’90 a contribuit la lansarea companei eGroups, care in 2000 a fost cumparata cu o jumătate de miliard de dolari de catre Yahoo. Chiar dacă nu ar fi existat Google, probabil ca Larry Page ar fi lucrat în industria de Internet împreună cu fratele său.



2. Larry Page și Sergey Brin au crezut că rezultatele aplicării în practică a PageRank-ul vor servi ca bază pentru teza lor de doctorat. Până la începutul anului 1997, Paige a dezvoltat un motor de căutare rudimentar numit BackRub, care prelucra link-uri către pagini web.



3. Larry Page și Sergey Brin au fost gata să-și vândă motorul de cautare pentru 1 milion de dolari în 1997. Ei au mers în Silicon Valley unde l-au oferit Yahoo, care insa a respins oferta. În 2002, Yahoo s-a razgandit si a oferit fondatorilor Google 3 miliarde de dolari pentru motorul de cautare dar, de data aceasta, Yahoo a fost trimis la plimbare.



4 . Anual, Google.com genereaza in jur de 1.000 de “doodles” – desene dedicate unui subiect , încorporate în logo-ul companiei. Primul “doodle” a aparut atunci cand fondatorii companiei au plecat la un festival și au anuntat ca nu vor fi în măsură să remedieze rapid orice problema tehnica.



5 . Din 2010 Google cumpara o firma/luna.



6 . Atunci cand compania a ajuns la 40 de angajati, a fost angajat un bucatar propriu.



7 . Gmail poate fi utilizat în peste 50 de limbi.

8 . Aproximativ 1.000 de angajați Google au devenit milionari în 2004, când compania a facut o emisiune de actiuni. Una dintre cei norocosi a fost si maseuza care a lucrat la Google în 1999.



9 . Butonul “Mă simt norocos” costa Google 100 de milioane de dolari anual.



10 . Fondatorii Google, Sergey Brin și Larry Page, detin doar 16% din companie, dar care le oferă o avere combinată de 46 miliarde de dolari.



11 . Compania ar putea avea numele Googol, dacă cineva nu ar fi scris gresitGoogle.



12 . Numele Google este derivat dintr-un un termen matematic “googol”, care exprima un numar compus dintr-o cifra urmata de 100 de zerouri.



13 . Fiecare birou Google are elemente de design ale tarii in care se afla.



14 . Dacă o sa calculam cate video-uri vizualizeaza utilizatorii YouTube într-o lună, va rezulat 450.000 de ani.



15 . Serviciul Gmail a fost lansat pe 1 aprilei 2004, de ziua pacalelilor.

Mutarea celor de la Google pentru a opri ”discriminarea” paginilor rivale de cumpărături. Compania separă serviciul de comercializare propriu pentru a tempera îngrijorările UE

Google va separa serviciul de cumpărături şi va cere noii unităţi să liciteze împotriva companiilor rivale pentru reclamele care apar în prima parte a paginii, încercând, astfel, să tempereze îngrijorările UE legate de afişarea rezultatelor produselor, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Joi este termenul limită până la care Google trebuie să se supună deciziei UE în ceea ce priveşte tratamentul pe care îl aplică motorul de căutare site-urilor de cumpărături cu care se află în competiţie, potrivit surselor citate de Bloomberg. Google va introduce un panou pentru reclame în prima parte a ecranului de căutare care va prezenta câteva imagini ale produselor cu linkuri către site-urile web ale comercianţilor. Fiecare fragment din panou va fi licitat public, au explicat sursele menţionate. Compania Google a fost amendată, la finalul lunii iunie, cu 2,42 miliarde de euro de autorităţile din Uniunea Europeană pentru că a denaturat rezultatele căutărilor în favoarea propriului serviciu de căutare a cumpărăturilor. Autorităţile au transmis, în iunie, că firma trebuie să îşi revizuiască practicile în 90 de zile. În caz contrar, se va confrunta cu amenzi de până la 5% din media zilnică a cifrei de afaceri globale a Alphabet, compania care deţine Google. Cum au apărut GOOGLE DOODLE În 1998, fondatorii Google – Larry şi Sergey – au participat la festivalul Burning Man din deşertul Nevada. Pentru că au vrut să-şi anunţe utilizatorii că vor fi plecaţi în acea perioadă, au adăugat emblema festivalului în spatele logoului Google. Primul doodle astfel creat a fost unul relativ simplu, dar ideea de a decora logoul companiei cu ocazia unor evenimente extraordinare a fost neaşteptat de bine primită de utilizatorii Google. De atunci Google a creat peste 1.000 de logouri pentru paginile de start Google din întreaga lume, sărbătorind personalităţi ca Marie Curie, Mahatma Gandhi şi personaje ca Batman. Doodle-urile Google au început ca simple ilustraţii, dar în timp acestea au evoluat, ca şi tehnologia.

Google a publicat listele cu cele mai populare căutări realizate de români în 2018. Care sunt oamenii, evenimentele sau subiectele care au captat atenţia românilor în acest an, dar şi care au fost cele mai „fierbinţi” titluri din divertisment, telefoanele cele mai „în trend” în căutări în 2018 sau cele mai frecvente întrebări la care au căutat răspunsuri românii.

Topurile au fost realizate folosind liste de căutări „trending”: căutări care au înregistrat o creştere puternică în 2018 faţă de 2017, pe o perioadă considerabilă de timp, indicând astfel un interes sporit şi susţinut pentru respectivul subiect.

Cele mai populare căutări:

1. Rezultate bacalaureat

2. Rezultate evaluare naţională

3. eMag Black Friday

4. Campionatul Mondial

5. Simona Halep

6. Calendar ortodox

7. Picnic Cuvânt

8. Andrei Gheorghe

9. Avicii

10. Admitere liceu

În afară de căutările legate de educaţie şi Black Friday, Campionatul Mondial de Fotbal de anul acesta a polarizat interesul în căutări al românilor, alături de Simona Halep, cel mai în formă sportiv român. De altfel tenisul a depăşit de cele mai multe ori fotbalul în căutările românilor pe Google în 2018. La capitolul smartphone-uri, lista este împărţită între Huawei, iPhone şi Samsung, iar dieta Rina şi reţeta de tiramisu sunt vedetele căutărilor anul acesta în cele două liste oarecum antagonice: diete şi reţete.

Evenimente sportive

1. Campionatul mondial de fotbal

2. Australian Open

3. Wimbledon

4. US Open

5. Indian Wells

6. Roland Garros

7. România - Serbia

8. Real Madrid - Liverpool

9. Steaua - Lazio

10. Jocurile olimpice de iarnă

Exatlon şi „Fifty Shades Freed” sunt titlurile care conduc topurile celor mai „în trend” emisiuni TV, respectiv filme, în căutările românilor în 2018.

Show-uri TV

1. Exatlon

2. Insula iubirii

3. Asia express

4. Chefi la cuţite

5. Cerbul de aur

6. Ferma vedetelor

7. Vocea României

8. Ultimul trib

9. Românii au talent

10. Ninja warrior

Filme

1. Fifty shades freed

2. The nun

3. Venom

4. Bohemian rhapsody

5. Deadpool 2

6. Jumanji

7. Moromeţii 2

8. Black panther

9. A star is born

10. Red sparrow

La capitolul smartphone-uri, lista este împărţită între Huawei, iPhone şi Samsung, iar dieta Rina şi reţeta de tiramisu sunt vedetele căutărilor anul acesta în cele două liste oarecum antagonice: diete şi reţete.

Smartphone-uri

1. iPhone XS

2. Huawei Mate 20 Pro

3. iPhone X

4. Huawei P20

5. Samsung S9

6. Huawei P20 Lite

7. Huawei P20 Pro

8. iPhone XR

9. Huawei P10 Lite

10. Samsung Note 9

Din segmentul căutărilor pe teme culinare, dieta Rina şi reţeta de tiramisu sunt vedetele căutărilor anul acesta în cele două liste oarecum antagonice: diete şi reţete.

Reţete

1. Tiramisu reţetă originală

2. Guacamole reţetă

3. Spaghete carbonara reţetă

4. Socată reţetă tradiţională

5. Mămăliga reţetă

6. Brioşe reţetă originală

7. Reţetă colivă

8. Albă ca zăpada reţetă

9. Cheesecake reţetă

10. Clătite americane reţetă

Diete

1. Dieta rina detaliată

2. Dieta indiană

3. Carmen Brumă dietă

4. Dieta Mara Bănică

5. Dieta Tisanoreică

6. Dieta Keto

7. Dieta daneză 13 zile

8. Dieta cu ouă

9. Dieta fix la fix

10. Dieta cu hrişcă

Românii au mai căutat pe Google versurile melodiilor preferate, dar şi informaţii despre subiecte de interes general care au circulat recent în spaţiul public: bitcoin, pesta porcină, formulare ANAF, ce este imunoglobulina.

Versuri (artist - piesă)

1. Perfect versuri (Ed Sheeran - Perfect)

2. Panamera versuri (Lino Golden - Panamera)

3. Djadja versuri (Aya Nakamura - Djadja)

4. Dansează amândoi versuri (Nicole Cherry - Danseaza amandoi)

5. Guz Prefer versuri (Guz - Prefer)

6. Jackpot versuri (The Motans - Jackpot)

7. Mi Gna versuri (Maître GIMS - Mi Gna)

8. Focuri versuri (5Gang - Focuri)

9. Kisses back versuri (Matthew Koma - Kisses Back)

10. Despablito versuri Delia (Delia x Grasu XXL - Despablito)

Ce este…?

1. Ce este bitcoin

2. Ce este curentul electric

3. Ce este pe 24 ianuarie

4. Ce este imunoglobulina

5. Ce este pesta porcină

6. Ce este orgasmul

7. Ce este formularul 600

8. Ce este pilonul 2 de pensii

9. Ce este floarea de colţ pentru alpinişti

10. Ce este substantivul

Google Inc. este, potrivit portalului googleencyclopedia, o corporație americană multinațională care administrează motorul de căutare pe internet cu același nume.

Compania a fost fondată în anul 1998 de către doi doctoranzi de la Universitatea Stanford, Larry Page şi Sergey Brin.

După cum știe toată lumea, Google oferă o metodă simplă și rapidă de găsire a informațiilor pe web, având o bază de date despre peste 8 miliarde de siteuri web.

La începutul anului 2004, Google răspundea zilnic la mai mult de 200 de milioane de consultări, informează agerpres.ro.

Compania a pornit, inițial, cu o investiție de 100.000 de dolari care a venit din partea unuia dintre co-fondatorii companiei Sun Microsystems, Andy Bechtolsheim. Acesta a fost de părere că un motor de căutare pe internet poate revoluționa lumea.

Sursa citată precizează că numele "Google” reprezintă un joc de cuvinte de la "googol", neologism englez pus în circulaţie de către americanul Milton Sirotta în anul 1938, prin care acesta desemna numărul uriaş format din cifra 1 urmată de 100 de zerouri - 10100.

Evoluția Google a fost una spectaculoasă, astfel că, la finalul anului 2007 a fost cotat drept cea mai puternică marcă globală, după criteriul valorii în milioane de dolari – 86.057 miliarde de dolari, dar și după modul de percepție din partea utilizatorilor

Următoarele locuri în top erau ocupate de General Electric, Microsoft, Coca-Cola, China Mobile, IBM, Apple, McDonald's, Nokia şi Marlboro, notează sursa citată.

Acum, compania a ajuns la peste 50.000 de angajaţi la nivel global, oferind o gamă largă de produse şi platforme populare precum Search, Maps, Ads, Gmail, Android, Chrome şi YouTube.

Alphabet a devenit, în octombrie 2015, compania mamă a Google.

TOP 10 SECRETE ALE GOOGLE

1. Dacă ați închis din greșeală un tab cu o pagină web, o puteți foarte ușor redeschide fără nici o extensie specială. Este suficient să apăsați pe CTRL + Shift + T pe Windows sau CMD + Shift + T pe Mac.

2. Tastează pe Google “set timer for 20 minutes” (se poate seta orice perioadă de timp) și cronometrul va apareă. După terminarea timpului va suna un fel de alarmă. Aveți și posibilitatea să îl puneți pe tot ecranul.

3. Pentru a salva rapid orice link pe care îl întâmpinați pe o a pagină web, este suficient să-l selectați și, cu click stânga apăsat, să-l trageți în bara de favorite.

4. Pentru a avea o anumită pagină la pornirea Chrome – startup, în bara de adresă tastați chrome://settings/startup și confirmați cu Enter. Tastați adresa dorită și confirmați cu modificările cu un click pe OK.

5. Caută “flight” + numărul zborului + compania pentru a afla detalii despre zbor. Puteți încerca și “flight tarom 371″ (sau 381).

6. Află la ce oră răsoare (sau apune) soarele în orasul tau. Pentru răsărit tasteaza “sunrise” + orașul dorit , iar pentru apus tasteaza “sunset” + orașul dorit. Ex: “sunrise Brașov”.

7. Vezi cum arată Google în 1998, cautând “google în 1998″, dăăă!

8. Caută “what is my location” și îți va spune unde ești.

9. Află fondatorii unei companii tastând “founders” + numele companiei.

10. Google îți compară mâncarurile favorite. Exemple: “pizza vs ice cream”, “ice cream vs cupcake”, etc… se pot compara și legume.