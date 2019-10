Greseala majora pe care o fac 40% dintre femei. E valabil si pentru tine?

La un sondaj de opinie realizat de catre Societatea Americana pentru Sanatate Sexuala (SASS), s-a descoperit ca doar 33% dintre femei isi pun in poseta un prezervativ cand ies in oras, desi jumatate dintre participantele la sondaj au recunoscut ca nu au niciun fel de jena atunci cand le achizitioneaza.

Aceasta in conditiile in care numarul bolilor cu transmitere sexuala este in crestere.

Specialistii SASS spun ca, in urma sondajului, s-a descoperit ca 40% dintre femei NU folosesc prezervativul atunci cand fac sex. Principala motivatie este consumul de alcool. Femeile recunoscut ca erau prea "ametite" si grabite ca sa se mai gandeasca si la prezervativ, chiar si cand au parteneri ocazionali de sex.

Atat femeile, cat si barbatii, ar trebui sa fie atenti la sanatatea lor sexuala si sa nu se angajeze in relatii pasagere fara sa se protejeze, cu atat mai mult cu cat prezervativul nu afecteaza in vreun fel nivelul de satisfactie sexuala.

Citeste si Pot sa raman gravida daca..... ? Cele 8 intrebari care framanta femeile!