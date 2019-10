Articol publicat in: Societate

Guvernul a aprobat fonduri de urgenţă pentru familiile victimelor accidentului din Ialomiţa

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Guvernul a aprobat fonduri de urgență pentru rudele victimelor din accidentul grav produs la Ialomița. Un număr de 16 familii, dintre care opt au copii minori, vor primi ajutoare de urgenţă în valoare totală de 122.000 de lei, în urma accidentului rutier produs în dimineaţa zilei de 5 octombrie, pe DN 2A Slobozia - Urziceni, între localităţile Balaciu şi Sfântu Gheorghe, soldat cu decesul a 10 persoane şi rănirea gravă a altor şapte, scrie Agerpres. Potrivit Cancelariei Prefectului judeţului Ialomiţa, ajutoarele au fost acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 731 din data de 11 octombrie a.c., publicată în Monitorul Oficial al României partea I (830) "Se va acorda suma de 5.000 de lei pentru fiecare familie în care s-a înregistrat un membru decedat sau rănit, la care se adaugă suma de 3.000 de lei pentru fiecare minor care s-a aflat în întreţinerea persoanei decedate sau rănite, astfel, vor beneficia de prevederile acestei hotărâri 16 familii, dintre care 8 au copii minori în întreţinere", a mai declarat sursa citată. Potrivit aceleaşi surse, sumele vor fi plătite de către Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială în a cărei rază teritorială au domiciliul sau reşedinţa persoanele rănite sau decedate, soţului/soţiei ori rudelor directe de gradul 1 sau 2, iar în lipsa acestora, persoanei fizice care s-a ocupat de organizarea înmormântării sau care are responsabilitatea îngrijirii minorilor, pentru acordarea acestor sume neimpunându-se completarea cererii pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială şi nici nu este necesară realizarea anchetei sociale. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay