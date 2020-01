Dublarea alocaţiilor pentru copii, amânată până la 1 august. Anunţ de ultima oră de la Guvern

Guvernul a introdus, pe ordinea de zi a şedinţei de joi, un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care se prorogă până la 1 august termenul de intrare în vigoare a Legii privind dublarea alocaţiei pentru copii.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a propus în şedinţa Cabinetului Orban introducerea pe ordinea de zi suplimentară a acestui proiect de OUG.

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri că Guvernul va proroga termenul de aplicare a legii care prevede dublarea alocaţiei pentru copii.

"Ştiţi foarte bine că săptămâna trecută, după analiza pe care am făcut-o cu preşedintele României asupra acestui subiect, am anunţat lucrul ăsta, că preşedintele va promulga şi că noi, deşi dorim creşterea alocaţiei - de altfel alocaţia a şi crescut anul ăsta ca urmare a legii iniţiate de colegul nostru Sighiartău, indexată cu rata inflaţiei - deci noi ne dorim creşterea alocaţiilor, numai că intrarea în vigoare a legii este ulterioară Legii bugetului de stat. În Legea de bugetului de stat nu am cuprins sumele necesare, care sunt destul de mari, sunt peste 6 miliarde de lei, pentru a putea susţine această măsură şi, de altfel, nici nu avem voie, constituţional şi legal, să generăm cheltuieli fără să existe sursă în Legea bugetului de stat. Ca atare, vom proroga termenul de intrare în vigoare până la primul moment în care putem face rectificarea bugetară", a declarat Ludovic Orban, la plecarea de la evenimentul dedicat Zilei Culturii organizat la Ateneul Român, întrebat dacă Guvernul va proroga termenul în şedinţa de joi.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat marţi Legea privind dublarea alocaţiilor pentru copii. Actul normativ prevede că "alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de: a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap; b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art.1 alin.(3); c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap".