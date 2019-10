Articol publicat in: Politica

Guvernul Ludovic Orban. Cum arată schiţa viitorului guvern negociat la Cotroceni

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net În paralel cu negocierile de la Cotroceni privind susţinerea parlamentară a unui guvern condus de Ludovic Orban, liberalii au de schiţat şi componenţa viitorului guvern. Deşi nu sunt bătute în cuie, există deja variante discutate pentru fiecare minister. Trebuie menţionat că liberalii au anunţat deja că guvernul lor va fi mult redus faţă de cel al Vioricăi Dăncilă, cu 15-16 ministere. Foto: presidency.ro Guvernul Ludovic Orban, posibilă componenţă Ministerul de Interne: Ion Ştefan (deputat PNL), sau Marcel Vela (senator PNL), sau Victor Paul Dobre (deputat PNL) Ministerul Finanţelor: Florin Cîţu (senator PNL) sau Cristian Păun (profesor ASE, consilierul lui Ludovic Orban) Ministerul Dezvoltării: Robert Sighiartău (secretar general PNL) Ministerul Sănătății: Vasile Rîmbu (managerul Spitalului Județean Suceava) Ministerul Justiției: un tehnocrat Ministerul Economiei: Virgil Popescu (vicepreşedinte al Comisiei pentru industrii din Camera Deputaţilor) Ministerul Apărării Naţionale: generalul Nicolae Ciucă sau Ovidiu Raeţchi (deputat PNL) Ministerul Transporturilor: Lucian Bode (deputat PNL, fost ministru al Economiei în Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu) Ministerul Muncii: Dan Vîlceanu (deputat PNL), sau Violeta Alexandru (președinte PNL București), Cristian Buşoi (europarlamentar) Ministerul Agriculturii: Nicolae Giugea (deputat PNL), sau Emil Dumitru (preşedintele Federaţiei Naţionale Pro Agro), sau Nini Săpunaru (fost deputat PNL) Ministerul Educaţiei: Marilen Pirtea (deputat PNL, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara), sau Monica Anisie (preşedinte PNL Sector 2) Ministerul Culturii: Sergiu Nistor (consilier prezidenţial), sau Florica Cherecheş (deputat PNL) Ministerul de Externe: Bogdan Aurescu (consilierul președintelui Klaus Iohannis) Ministerul Fondurilor Europene: Bogdan Glăvan (consilierul pe probleme economice al lui Ludovic Orban) Citeşte şi: Consultări de urgenţă la Cotroceni. Klaus Iohannis, negocieri pentru impunerea lui Orban în fruntea noului guvern UPDATE

