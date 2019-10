Articol publicat in: Politica

Consultări de urgenţă la Cotroceni. Klaus Iohannis, negocieri pentru impunerea lui Orban în fruntea noului guvern

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele Klaus Iohannis i-a convocat de urgenţă pe liderii actualei puteri la Cotroceni. Potrivit unor surse politice, citate de România TV, şeful statului se întâlneşte luni cu Ludovic Orban, Victor Ponta, Călin Popescu Tăriceanu, Eugen Tomac, dar şi reprezentantul minorităţilor. Marţi va fi o nouă rundă de discuţii cu Dan Barna şi Kelemen Hunor. Președintele Klaus Iohannis i-a convocat la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor parlamentare pentru o nouă rundă de negocieri în vederea desemnării unui prim-ministru care să formeze un Guvern. Luni vor merge la discuții Ludovic Orban, Victor Ponta, Eugen Tomac, Călin Popescu Tăriceanu și liderul minorităților naționale, Varujan Pambuccian. Marți, la Cotroceni sunt invitați Dan Barna și Kelemen Hunor. Negocieri dure pentru susţinerea Guvernului PNL. USR cere alegerea primarilor în două tururi şi "fără penali" în posturi publice La finalul consultărilor, președintele Klaus Iohannis va anunța numele premierului desemnat și culoarea politică a viitorului guvern. Surse apropiate șefului statului că acesta ar urma să meargă pe varianta Ludovic Orban - prim-ministru și să pună integral guvernarea în mâinile PNL. Consultările desfășurate vineri la Palatul Cotroceni nu au adus un consens în privința organizării alegerilor anticipate solicitate de USR, în condițiile în care, tehnic, acestea sunt foarte dificil de declanșat, dar mai ales în contextul nevoii urgente de a avea un guvern valid care să elaboreze Legea Bugetului pentru anul 2020. UDMR, condiţia OBLIGATORIE pentru a susţine Guvernul PNL. Ce mesaj categoric i-au transmis lui Klaus Iohannis PSD nu a fost invitat la consultări. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că PSD a decis să nu voteze noul guvern, considerând că este normal ca cei care deţin majoritatea care a dus la trecerea moţiunii de cenzură să asigure cvorumul pentru validarea Executivului. În plus, Ciolacu afirmă că alegerile anticipate ”nu sunt oportune” în acest moment. ”Ni se pare normal ca PSD sub nicio formă să nu voteze în acest moment învestirea unui guvern. Mai mult decât atât, există o cutumă parlamentară – cei care deţin majoritatea, lucru care s-a văzut – trebuie să asigure şi cvorum”, a declarat, luni, preşedntele Camerei Deputaţilor. Acesta a precizat că decizia a fost luată, vineri, în şedinţa Comitetului Executiv, dar va exita o discuţie şi cu parlamentarii formaţiunii atât cei de la Senat, cât şi cei din Camera Deputaţilor în acest sens. Întrebat ce părere are despre alegerile anticipate, Ciolacu a afirmat că nu le consideră oportune. ”Întotdeauna sunt posibile alegeri anticipate, suntem cam ultima ţară din fostul regim comunist care nu am avut. Nu cred că sunt oportune în acest moment”, a mai spus Ciolacu. Acesta a reiterat ideea că PSD va fi de acum înainte în Opoziţie. Întrebat dacă are ceva să-şi reproşeze, Ciolacu a afirmat: ”Am foarte multe să-mi reproşez în ultimii trei ani, şi eu, şi colegii. Noi liderii trimişi de primari şi simpatizanţi la Bucureşti, în aceşti trei ani, am fcut greşeli care ne-au dus la costul trecerii unei moţiuni”. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, după consultările cu partidele parlamentare, cu excepţia PSD, că PSD a confirmat că nu a înţeles nimic din evoluţia politică, a chiulit de la consultări. Trebuie instalat urgent un guvern, a spus preşedintele, adăugând că vrea un guvern politic. Iohannis a precizat că nu vor exista tăieri de salarii şi pensii. De asemenea, a spus că discuţiile vor continua, iar luni, cel târziu marţi, va desemna premierul, subliniind că nu va desemna un personaj din PSD. loading...

