Guvernul Orban anunţă planul de măsuri pentru relansarea economiei

Premierul a precizat că în toată această perioadă de criză economică, Guvernul a adoptat o serie de măsuri importante, menite să vină în sprijinul companiilor şi angajaţilor.

"În toată perioada asta am luat sistematic măsuri pentru a ajuta companiile, angajaţii, am urmărit să injectăm lichiditate în companii, să protejăm companiile şi angajaţii care au fost afectaţi într-o măsură mai mare.

Am luat măsura şomajului tehnic, am suspendat popririle şi executările, am permis suspendarea ratelor la bănci până la 31 decembrie, am pornit programe precum IMM Invest, am atins un plafon de 6 miliarde (jumate credite de investiţii, jumate credite pentru capital de lucru). Sunt peste 7000 de firme beneficiare ale acestui program. Am crescut nivelul investiţiilor publice, dar şi al investiţiilor private. Am rambursat TVA, rambursări foarte rapide.

Avem cea mai mare rată a investiţilor publice din ultimii zece ani deşi în 2020 am fost afectaţi de criza generată de coronavirus. Una dintre cauze e creşterea sectorului construcţiilor, cu 12 la sută, cea mai mare din ultimii ani. Am susţinut acest sector. Nu e simplu să asiguri financiar acest sector. Am injectat economie prin rambursările de TVA. Au fost foarte rapide. În primele cinci luni au fost cu peste 50 la sută faţă de anul anterior când nu era criză. În primele 5 luni, rambursările au fost cu peste 50 la sută mai mari în 2020 faţă de 2019.

Toate acest lucruri au generat lichidități în economie", a precizat premierul Orban.

Despre măsurile pe care le are în vedere, în perioada următoare, pentru salvarea economiei, prim-ministrul a făcut următoarele precizări:

"Acum pregătim un program foarte mare de susţinere a economiei. Toţi cei care au fost în şomaj tehnic, dacă firma îi reangajează, va primi 41,5 la suta din salariul angajatului pe care-l aduc la muncă.

Pregătim scheme de ajutor de stat pentru garantarea creditelor pentru companiile mari, regândim schemele de ajutor de stat pt investiţiile Greenfield, punem la punct un plan de granturi pt IMM. Avem peste 2,2 miliarde de euro ce vor fi alocaţi în granturi pentru investiţii sau capital de lucru. Resursele financiare de la nivel european urmează să vină, nu le avem încă. Vom vedea ce putem finanţa, cum putem direcţiona banii.

Noi am avut beneficiari de şomaj tehnic, cam un milion şi ceva de angajați din 5,6 milioane cu contracte de muncă. Numărul de angajaţi cu contarcte de muncă în mai 2020 este aproape egal cu nr de angajaţi cu contracte de muncă din în 2019, doar cu 14.000 în minus. Măsurile noastre au determinat companiile să renunţe mai greu la angajaţi în această perioadă de dificultate economică", a menţionat premierul.