Articol publicat in: Politica

Guvernul Orban, în aer. Victor Ponta nu s-a înţeles cu PNL. Pro România cere alegeri anticipate şi alegeri locale în aceeaşi zi

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat că a discutat cu premierul desemnat, Ludovic Orban, dar a rămas la aceeași opțiune: Pro România nu va susține noul guvern. Guvernul PNL nu va avea susţinerea Pro România. Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, joi, după consultările cu Ludovc Orban, că partidul său are un obiectiv pe termen mediu şi lung să recostruiască social-democraţia în România. Ponta susţine că învestirea viitorului Guvern nu depinde de Pro România, ci de cele cinci partide de dreapta care ar trebui să se înţeleagă între ele. Ponta amai afirmat că cel mai important aspect i se pare bugetul pentru anul 2020 şi aşteaptă să vadă cifrele în acest sens. În plus, liderul Pro România a afirmat că cea mai bună soluţie ar trebui să fie alegerile anticipate realizate odată cu alegerile locale sau în preajma acestora. "A fost o discuție foarte scurtă, că nu avem foarte multe de discutat. Discuțiile nu puteau să avanseze în sensul că vom susține guvernul, pentru că noi nu susținem. Noi suntem un partid mic, dar avem un obiectiv mare și anume să apărărăm social-democrația din România. Am spus că ne așteptăm ca viitorul Guvern să ne spună, în primul rând, cum arată bugetul, vorbele sunt vorbe, dar când te uiți pe cifre, îți dai seama ce va fi la anul” a spus Victor Ponta. "Al doilea lucru, am spus că susținem și cred că e un lucru bun să avem alegeri parlamentare anticipate, odată cu cele locale sau la o săptămână diferență, pentru că astfel se pot face și procedurile parlamentare. Cei de la USR care vă spun că avem alegeri anticipate în ianuarie sau februarie ori nu știu despre ce vorbesc, ori vă păcălesc, nu se pot face pentru că ai niște proceduri constituționale, dar se pot face odată cu cele locale sau la o săptămână diferență” a continuat liderul ProRomânia, considerând că ar trebui ca din mai să știm cine are majoritate în următorii patru ani, pentru a nu sta tot anul 2020 în criză. Rareş Bogdan, despre planul secret al PNL. Cu cine va guverna Ludovic Orban, se duc negocieri intense Trebuie redus substanțial subvenția de la buget, mai consideră liderul Pro România. ”E revoltător să știu că PSD primește 3 milioane de euro de la buget” a spus Victor Ponta. ”A rămas că mai discutăm săptămâna viitoare” a precizat el. Totodată, a afirmat că n-a pus nicio condiție, nu a cerut niciun minister. Mai spune că dacă voia ministere le lua de la PSD. ”Dacă voiam ministere, le luam de la doamna Dăncilă. Voia să-mi dea trei în august, i-a păcălit pe cei de la CEx că am cerut 9. În septembrie a vrut să-mi dea 4, iar miercuri, înainte de moțiune voia să-mi dea 6” a susținut Ponta. Liderul Pro România a susținut că nu aceasta e discuția, ci că ei vor un proiect. Victor Ponta a afirmat că învestirea noului Guvern nu depinde de Pro România. ”Sunt cinci partide de dreapta – PNL, USR, PMP, ALDE şi UDMR. Ar trebui să să se înţeleagă ei cinci”, a mai spus Ponta, explicând că Ludovic Orban ar trebui să procedeze ca la moţiunea de cenzură, să vadă exact, pe bază de semnătură, ce parlamentari votează. ”Dacă le trebuie voturile de la Pro România, mai discutăm”, a mai spus Ponta. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay