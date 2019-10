Articol publicat in: Politica

Rareş Bogdan, despre planul secret al PNL. Cu cine va guverna Ludovic Orban, se duc negocieri intense

Publicat: (acum 57 min) // Actualizat: (acum 50 min) // Sursa: romaniatv.net Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Ludovic Orban, dar liderul PNL are probleme în a obţine votul majorităţii în Parlament. Liderul Pro România, Victor Ponta, alături de senatorul Adrian Țuțuianu vor merge la negocieri premierul desemnat, Ludovic Orban, de la ora 13.00. PNL poartă în aceste zile negocieri intense pentru a obţine sprijinul pentru Guvernul Orban în Parlament. Premierul desemnat, Ludovic Orban, se va întâlni, în decursul zilei de joi, şi cu UDMR, la ora 15.00 și cu cei ai ALDE, la 16:30. Dacă acest lucru ar fi să nu se realizeze, există un plan de rezervă, dă asigurări unul dintre liderii Partidului Naţional Liberal, Rareş Bogdan. Rareş Bogdan, dacă Guvernul Orban pică: Preşedintele va numi tot un premier de la PNL Surse politice convergente ne-au precizat că Victor Ponta îi va solicita lui Orban trei dintre ministerele cheie ale guvernului, tocmai pentru că știe că o astfel de solicitare de imposibil de onorat. Victor Ponta îi va cere lui Orban portofoliile de la Ministerul de Interne, Ministerul de Finanțe și Ministerul Dezoltării Regionale. Evident, aceste trei ministere nu pot fi oferite de Ludovic Orban, indiferent câtă nevoie ar avea de voturi. Rareș Bogdan face apel la maturitatea celor de la USR. Prim-vicepreședintele PNL s-a declarat convins, într-o intervenție la Jurnalul de Seară, că USR, la fel ca și PMP, va face parte din viitoarea guvernare. "Nu avem impas cu USR, vom guverna în cele din urmă alături de ei şi de PMP. Am toată încrederea în maturitatea celor din USR şi în maturitatea colegilor mei. Mă bazez că cei care ne-au sprijinit în a da jos guvernul să fie responsabili şi să înţeleagă că gestul lor, unul normal, firesc, unul aplaudat, e păcat să fie umbrit de absenteism sau inconştienţă în acest moment”, a declarat Rareş Bogdan. loading...

