Halep, întrebată dacă la anul o va lua de la capăt în FedCup: Este la cald această întrebare, am fost foarte dezamăgită

Simona Halep se gândeşte încă la ediţia viitoare a Fed Cup: "Este foarte la cald această întrebare, sunt epuizată, vom vedea ce va fi în viitor. Mereu va rămâne visul de a face o finală de FedCup, voi vedea dacă voi fi sănătoasă, gata de joc şi aptă sută la sută aşa cum am fost în Franţa, voi da totul pe teren."

Halep spune că şi coechipierele ei au dat tot ce au avut mai bun în întâlnirea cu Franţa, pierdută cu 2-3, în semifinalele FedCup, şi că toate deciziile privind jucătoarele acre au intrat pe teren i-au aparţinut lui Florin Segărceanu.

"Nu consider că am fost singură, fiecare îşi gestionează emoţiile în felul propriu şi cred că fetele au dat şi ele tot ce au avut mai bun, nu a fost să fie şi mi-e greu să comentez în numele echipei, ce ştiu şi ce pot să vă spun este că mi-am dorit foarte mult să fac acest lucru, iar toate decizii care au fost luate, de cum să jucăm, au fost ale căpitanului, nu am decis eu nimic şi nu a fost numai dorinţa mea ca să joc dublu, şi Monica a spus că ar prefera să joace cu mine, de aceea m-am băgat la dublu şi am vrut să dau tot ce pot şi am dat. Dar atât s-a putut. Dureri au fost, cel mai mult am simţît între meciuri, pentru că s-a răcit corpul şi am simţit mai puternic durerea, dar după aceea am uitat, am intrat în febra meciului şi nu mi-a mai păsat de ce mă doare. Dar la un moment dat obosisem şi cred că s-a văzut şi în joc. Am dat tot ce am avut mai bun ca să câştig, a fost visul meu să mergem mai departe, să jucăm o finală de FedCup, dar nu s-a putut, motivele şi le ştie fiecare, îmi pare rău că nu am putut să fac mai mult la dublu ca să câştigăm meciul, dar per total sunt mulţumită de ceea ce am făcut acolo.", a afirmat ea.

Simona Halep a explicat şi cum s-a ajuns la situaţia de a evolua şi la dublu: "Din câte ştiu eu, căpitanul a spus că prima echipă este Irina cu Monica, dar după aceea a spus că eu aş fi o variantă, iar când am văzut că este 4-2 în decisiv (n.r. - la meciul Irinei cu Parmentier), am început să mă pregătesc, am aşteptat în vestiar până a venit căpitanul să spună cine va juca şi am intrat pe teren aşa cum a dorit."

Halep mai spune că accidentarea suferită în meciul cu Caronile Garcia din FedCup nu este gravă.

"Motivul este o mică accidentare la şold, pentru că am căzut în meciul cu Garcia şi am avut mici probleme după şi încă am. Emoţional, sunt destul de stoarsă pentru că mi-am dorit foarte mult să câştige echipa de FedCup, dar nu s-a putut şi am fost foarte dezamăgită şi foarte tristă după. Am câteva zile de pauză şi aş vrea să fac tot ce pot ca să mă recuperez, vin câteva turnee importante, dar nu o să pun presiune pe mine, o să merg acolo şi o să dau tot ce pot. Sunt încrezătoare, pentru că am avut meciuri bune la FedCup", a adăugat ea.

Simona Halep s-a retras de la turneul de la Stuttgart, din cauza unei accidentări la şold, a anunţat sportiva într-o conferinţă de presă. Dacă nu s-ar fi retras, Halep ar fi jucat în turul doi de la Stuttgart cu învingătoarea meciului dintre Sara Sorribes Tormo şi Andrea Petkovic.