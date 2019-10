Articol publicat in: Societate

Halucinant, se întâmplă în România. Voluntarii implicaţi să ajute o familie nevoiaşă, înjuraţi şi reclamaţi de localnici

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Situaţie de o absurditate totală în comuna gorjeană Scoarţa, unde voluntarii veniţi să renoveze casa unei familii nevoiaşe au fost înjuraţi şi reclamaţi că fac prea mult zgomot. Soții Moraru au doi copii: un băiețel care a împlinit 12 ani chiar când au început lucrările de renovare a locuinței și o fetiță care a aniversat șase ani chiar când s-a mutat noua locuință. Cei doi soți nu au un loc de muncă, iar veniturile obținute sunt ocazionale. În ajutorul familiei a venit un grup de voluntari care s-au angajat să renoveze casa, însă aceştia s-au lovit de probleme la care nu s-ar fi gândit niciodată. "Am primit multe reclamații, dar nu am băgat în seamă aceste răutăți. Nu am stat să analizăm din partea căror persoane au venit, deoarece noi lucram cumva contra-cronometru și nu aveam timp să ne ocupăm de asta. Au mers și la Primăria comunei Scoarța, pentru a depune sesizări. Unii dintre săteni ne înjurau de fiecare dată când treceau pe drum, prin fața casei", a declarat Nicoleta Iftode, unul dintre voluntari, pentru igj.ro. Primarul comunei Scoarța, Ion Stamatoiu, a spus că oamenii erau invidioși: „Oamenii nu au înțeles situația. Credeau că primăria le-a dat bani sau a achiziționat materiale, pentru familia respectivă. Le-am explicat că s-au implicat mai mulți voluntari în această acțiune umanitară. Oamenilor le era ciudă pentru au fost ajutați". Copiii și părinții lor au dormit într-un cort lângă casă, în timpul desfășurării lucrărilor. Lucrările s-au desfășurat pe parcursul unei luni. Au început în luna august și s-au încheiat, în cea mai mare parte, la sfârșitul lunii septembrie. 47 de voluntari și donatori s-au implicat. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay