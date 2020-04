Haos după prelungirea stării de urgenţă. Poliţia i-a luat la bătaie pe muncitorii care doreau să se întoarcă acasă VIDEO

Muncitorii sperau ca măsurile restrictive să fie uşurate, astfel ca ei să se poată întoarce acasă, mulţi locuind la sute de kilometri depărtare.

Ministrul indian al Turismului a sărit în apărarea acestora şi i-a cerut prim-ministrului Narendra Modi să aranjeze astfel încât trenurile şi autobuzele să-i transfere pe muncitori acasă.

India se află în stare naţională de izolare care ar fi urmat să se încheie pe 14 aprilie, însă aceasta a fost prelungită până pe 3 mai. India are peste 11.000 de cazuri confirmate de coronavirus şi aproape 400 de persoane decedate.

They beat them Dudes out of they flip flops. Sheeeeeeeesh RT @TIME: Watch: Police with batons charged hundreds of jobless migrant workers in India who were demanding that special trains be run to take them to their home villages pic.twitter.com/JXizuaEX2a