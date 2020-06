Helmut Duckadam, decizie radicală după demisia de la FCSB. "Câtă răutate şi invidie!"

Helmut Duckadam a decis să renunțe la propunerea făcută de Robert Cazanciuc.

BOMBĂ la FCSB! Helmut Duckadam şi-a dat DEMISIA! Prima reacţie a lui Gigi Becali

"Cata rautate si invidie! Pentru mine, era o onoare si mandrie sa fiu consilierul pe probleme de sport a Presedintelui Senatului Romaniei. Că in acest moment, Presedinte interimar este dl. Robert Cazanciuc, caruia doresc sa-i multumesc si pe aceasta cale pentru propunere, sau era altcineva, din oricare alt partid, pentru mine era totuna. Stiam ca mandatul meu va fi doar de 5 luni, dar am crezut ca, daca voi veni cu proiecte bune pentru sportul romanesc, poate si viitorul presedinte al Senatului va apela in continuare la serviciile mele. Din pacate, invidia si rautatea unora, m-au facut sa renunt la aceasta functie. Voi ramane in continuare consecvent principiilor mele si nu voi mai activa in fotbal sau politica. Viata merge inainte, sa fim sanatosi!", a anunțat Helmut Duckadam.

Helmut Duckadam dezvăluie salariul primit de la Gigi Becali. Ce pensie militară are "Eroul de la Sevilla"

Helmuth Duckadam a devenit preşedinte de imagine al celor de la FCSB în urmă cu 10 ani. De-a lungul anilor, fostul portar a reprezentat clubul în public, dar în ultima perioadă nu s-a mai simţit apreciat şi a preferat să demisioneze.