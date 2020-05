7 mai, Steaua 86. Helmuth Duckadam povesteşte cum s-a intimidat în faţa lui Ceauşescu după câştigarea Cupei Campionilor cu Steaua

Pe 7 mai se împlinesc 34 de ani de la cea mai mare performanţă a fotbalului românesc, câştigarea Cupei Campionilor Europeni (actuala Champions League) de către Steaua Bucureşti, după o victorie în finală împotriva Barcelonei.

Steaua a terminat meciul cu spaniolii la egalitate pe stadionul Sanchez Pizjuan din Sevilla, astfel că s-a ajuns la loviturile de departajare, unde a ieşit la rampă portarul Duckadam, care a apărat patru lovituri consecutive, iar golurile lui Lăcătuş şi Balint au adus trofeul la Bucureşti.

La întoarcerea în ţară a fost organizată o ceremonie în cadrul căreia Nicolae Ceauşescu i-a premiat pe jucători şi antrenori în calitate de Secretar General al Partidului Comunist Român, care prevedea un protocol strict.

Helmut Duckadam a povestit cum a greșit când a ajuns faţă în faţă cu fostul dictator.

"A fost un protocol foarte strict când ne-am dus la întâlnirea cu președintele. Când primeam medalia trebuia o luăm cu mâna stânga pentru a putea să salutăm cu dreapta. Și după ce eram felicitați trebuia să spunem: Servesc Patria!. După aceea mergeam vreo 10 metri să ciocnim paharul cu șampanie, iar acolo spuneam: Să trăiți, tovarășe comandant suprem. Eu am uitat a doua parte și când am ajuns în fața lui Nicolae Ceaușescu am spus: Sănătate. M-am fâstâcit de la emoții", a povestit "eroul de la Sevilla".

Citeşte şi: Condiţiile în care sportivii de performanţă din România pot reveni la antrenamente: Nu mai pot părăsi cantonamentele