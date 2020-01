Horaţiu Moldovan, şeful Cristinei Ţopescu, a văzut-o în ultimele ei zile de viaţă. Jurnalista lucra la Ministerul Sănătăţii

Horațiu Moldovan a declarat că Cristina Țopescu, consilieră pe probleme de comunicare în cadrul Ministerului Sănătăţii, a fost găsită moartă în casă de către polițiști, după ce vecinii au alertat autoritățile. Decesul ar fi survenit în urmă cu mai multe zile.

Când A MURIT Cristina Ţopescu. Managerul Serviciului de Ambulanţă RUPE TĂCEREA

"Din discuția pe care am avut-o cu doctorul de la Ambulanța București - Ilfov a fost găsită decedată în casă, decedată la un interval de timp mai lung, de mai multe zile, fără să putem preciza când. Eu în ultimele 10 zile am fost în concediu, nu am mai văzut-o înainte de anul nou", a declarat Horațiu Moldovan.

Cristina Ţopescu a fost găsită MOARTĂ în CASĂ. Ce se ascunde în spatele decesului: BOALA de care suferea ÎN SECRET

"Cristina Țopescu a fost consilieră în cadrul Ministerului Sănătății pe probleme de comunicare, am lucrat cu ea în fiecare zi, am avut o relație foarte bună, a fost un sprijin deosebit pentru noi, suntem consternați, nu aveam niciun fel de semn care să anunțe lucrul ăsta din activitatea pe care am avut-o împreună. Nu anunța nimic acest eveniment tragic", a mai spus Horațiu Moldovan.