Cristina Ţopescu a fost găsită MOARTĂ în CASĂ. Ce se ascunde în spatele decesului: BOALA de care suferea ÎN SECRET

Cristina Ţopescu suferea de depresie, fiind foarte afectată de moartea tatălui său, a dezvăluit Monica Pop la România TV.

"Am înţeles că au fost găsite animalele în jurul ei. Întrebarea este ce i-a generat stopul. Mi se pare... Nu pot să cred aşa ceva! V-aş ruga să nu mai spuneţi despre trupul ei că era nu ştiu cum... Vreau să se gândească toată lumea la ce fată era. Suferea de depresie, dar se trata. Am fost împreună cu ea la tatăl ei, a fost un şoc moartea lui, ea sperat până în ultima clipă şi totul a fost un mare şoc pentru ea", a spus Monica Pop la România TV.

Cristina Ţopescu ar fi murit înainte de Revelion. Trei câini au fost găsiţi morţi, cel mai probabil de foame, în casă

Marie Jeanne IOn. o altă bună prietenă, a spus, la scurt timp după aflarea decesului Cristinei Țopescu, că aceasta nu a avut nicio problemă de sănătate din ceea ce știe.

Cristina Ţopescu a murit. Care a fost şi ce a scris în ultima postare pe Facebook FOTO

"Cristina era foarte preocupată, pe lângă tot ce făcea pentru animale. Sunt absolut șocată. Nu am crezut că e adevărat. Fiecare dintre noi era ocupată cu altceva și nu am apucat să ne vedem. Anul ăsta nu am apucat să vorbesc cu ea. Se întâmpla să nu vorbim câte 2-3 săptămâni și apoi reluam. Era un om activ, extrem de dinamică, reușea să găseasca de fiecare dată o speranță în orice proiect. Nu avea probleme de sănătate. Este cel mai bun om de interviu pe care l-a avut presa românească", a spus Marie Jeanne Ion.