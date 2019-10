HOROSCOP. Fiecare zodie este bună la ceva. Vezi aici la ce te pricepi cel mai bine

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Fiecare zodie excelează la ceva. Vedeţi mai jos la ce este bună fiecare zodie în parte. Foto: antena3.ro BERBEC Maestrul dominării. Îi place să dețină controlul în permanență. TAUR Maestru al manipulării. Taurii au tendința să-i influențeze pe ceilalți să acționeze sau să gândească într-un anume fel. GEMENI Maestru al umorului. Veșnic dornici de a avea tot mai mulți prieteni, Gemenilor le place să facă glume și să mențină vie buna dispoziție în cercul lor de prieteni. Citeşte şi HOROSCOP Lună plină în Berbec. Încep să curgă banii pentru o anumită zodie RAC Maestru al toleranței. Acceptă multe lucruri și e foarte indulgent cu cei la care ține. LEU Maestru al inovației. Are în permanență idei noi pe care vrea să le pună în practică. FECIOARĂ Maestru al ambiției, Fecioarele reușesc să-și planifice și să-și ducă planurile de fiecare dată la bun sfârșit. BALANȚĂ Maestru al persuasiunii. Au puterea să-i convingă pe ceilalți să gândească într-un anume fel. SCORPION Maestru al altruismului. În ciuda atitudinii impunătoare și poate de multe ori rece, se sacrifică de multe ori pentru binele celor pe care-i iubește. SĂGETĂTOR Maestru al îndrăznelii. Nimic nu îi poate opri din a-și urma dorințele și au suficient curaj cât să și reușească. CAPRICORN Maestru al seducției. Nimeni nu îi poate rezista. VĂRSĂTOR. Maestru al originalității. Nu acceptă să fie vreodată ca ceilalți. Au multe idei și vor să vină mereu cu ceva nou. PEȘTI Maestru al imaginației. Trăiesc într-o lume a lor în care absolut totul e posibil. loading...

