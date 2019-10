HOROSCOP Lună plină în Berbec. Încep să curgă banii pentru o anumită zodie

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Astrologii au făcut calculele şi spun că o zodie este avantajată de luna plină în Berbec. Avantajul însemnând bani sau putere. Foto: rtv.net „Sunteți bine în zona profesională. Luna Plină în Berbec vă activează, vă face să aveți curaj să cereți mai mult. Dacă nu neapărat mai mulți bani, mai multă putere, responsabilitate. Cei care au funcții de conducere, în săptămâna aceasta, vă apropiați de cei care vă ajută să vă faceți treaba. Citeşte şi HOROSCOP NOIEMBRIE 2019: 4 zodii vor avea probleme cu banii în această lună Săptămâna vine la pachet și cu nevoia de a vă distra. Ați face bine să mergeți la un film, la teatru, la plimbare. Ieșiți în parcuri, la o prăjitură. Strângeți oameni în jurul vostru și bucurați-vă mai mult de viață", a spus astrologul Daniela Simulescu, pentru Capricorn, scrie dcnews.ro. loading...

