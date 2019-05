HOROSCOP 1 IUNIE 2019: Ziua copilului pentru fiecare zodie

HOROSCOP 1 IUNIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Este vorba despre bani în acest weekend. Se pare că vei primi sume consistente din munca desfășurată la serviciu plus cadouri sau bonusuri nebănuite. Pe de altă parte însă, apar și informații destabilizatoare referitoare la salarizare și condiții de muncă. Evita eforturile prelungite, alimenteaza-te corect si odihneste-te mai mult.



HOROSCOP 1 IUNIE 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Beneficiezi de multa energie la finalul acestei saptamani. Ai muktă energie, farmec, intuitie, dar si multa emotivitate. Intoarce-ti privirea si eforturile doar catre tine si lasa deoparte problemele celorlalti. Starea de spirit se poate schimba brusc si fara explicatie, insa cu putin efort vei reusi sa te echilibrezi. Evită risipirea energiei tale in actiuni si relatii nepotrivite!



HOROSCOP 1 IUNIE 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Ai nevoie de multă odihnă în aceste zile de sfârșit de săptămână. Oboseala acumulata isi va spune cuvantul, de aceea fii prudent si odihneste-te mai mult. Se pot accentua afectiunile vechi. Sunt posibile informatii secrete legate de colegii de serviciu. Revelațiile din acest weekend sunt importante si ar fi bine sa le notezi.



HOROSCOP 1 IUNIE 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Oamenii nu pot fi întotdeauna pe aceeaşi lungime de undă cu tine, dar înainte de a-i cataloga drept inamici, gândeşte-te de două ori dacă nu cumva piedicile lor au, totuşi, un rost! S-ar putea să vadă lucrurile din alt unghi decât o faci tu şi să te tragă la mânecă la timp, înainte de a face o greşeală. Oricât de încăpăţânat ai fi, încearcă să asculţi ceea ce îţi spun ceilalţi, mai ales dacă aduc şi argumente logice suficient de puternice. Nu ai cum să le ştii tu chiar pe toate, deci nu strică să mai asculţi din când în când şi opiniile altora, chiar dacă sunt complet diferite de cele proprii.



HOROSCOP 1 IUNIE 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Esti chemat la rampa in acest weekend. S-ar putea sa participi la evenimente sociale, care sa te te puna in centrul atentiei. Ochii si urechile celorlalti vor fi orientate catre tine. Este o ocazie favorabila de a te pune in valoare, de a-ti consolida imaginea si statutul social. Emotivitatea este accentuata si te poate lua usor valul. Vorbeste strict, direct si la obiect.





HOROSCOP 1 IUNIE 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Spectacolele de teatru, vizitarea muzeelor, expozitiilor de orice fel sau vizionarea unor filme bune sunt temele propuse de astre pentru tine. Sufletul tau are nevoie de rafinare, detasare de cotidian si mai ales are nevoie de hrana spirituala. Sunt momente bune pentru meditatii in locuri sfinte si pentru abordarea subiectelor legate de spiritualitate.



HOROSCOP 1 IUNIE 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Preocuparea principală a acestor zile de weekend o reprezintă banii și bunurile comune cu alții. Se pare ca te afli intr-o perioada favorabila beneficiilor de la altii. Ai putea fi tentat sa cheltuiesti mai mult sau sa te asociezi in afaceri sau investitii. Se recomanda prudenta, deoarece acum esti condus mai mult de emotii si mai putin de ratiune.



HOROSCOP 1 IUNIE 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Weekend-ul acesta este nevoie sa te ocupi indeaproape de partenerul de viata. Sunt posibile neintelegeri si certuri destul de serioase, de aceea fii prudent si ia aminte la ce ti se reproseaza. Se pare ca ti-ai neglijat mult aceasta relatie si acum este un fel de scadenta. Pe de alta parte sunt momente bune pentru a-ti analiza colaborarile si proiectele in care esti implicat.



HOROSCOP 1 IUNIE 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Treburile de rutina sau cele de la serviciu iti capteaza atentia si eforturile la finalul acestei saptamani. Relatiile colegiale sunt disonante si bine ar fi sa te detasezi de ceilalti si sa iti vezi doar de ale tale. Sanatatea este vulnerabila. Organismul este destul de obosit, asa incat alterneaza orele de odihna cu cele de munca.

HOROSCOP 1 IUNIE 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Pentru tine se anunta cantec, joc si voie buna in acest weekend. Veselia este la cote inalte si la fel si cheful de aventuri. Relatiile sentimentale pot cunoaste suisuri si coborasuri, insa pana la urma vei reusi sa depasesti momentele neplacute cu putin efort. Emotiile sunt accentuate, asa incat echilibreaza-ti mai intai starile interioare si apoi indreapta-ti atentia si catre ceilalti.



HOROSCOP 1 IUNIE 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Tu ai spor si succes in treburile gospodaresti. Sunt zile favorabile curateniilor generale, reparatiilor curente sau reamenajarilor interioare. Dialogurile cu membrii familiei pot ajunge la un consens favorabil pentru toata lumea. Pot intra in discutie cumpararea sau vinderea unor bunuri patrimoniale. Surprize de proporții în plan familial și domestic!



HOROSCOP 1 IUNIE 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



Sfarsitul acestei saptamani este favorabil intalnirilor cu prietenii apropiati sau excursiilor. Gandirea si comunicarea sunt foarte active. Controlează-ți tumultul mental și tendința de a vorbi peste măsură! Pentru altii sunt zile bune pentru asimilarea cunostintelor, proceselor de invatare sau pentru pregatirea unui interviu sau examen. Informații prețioase!