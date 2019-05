HOROSCOP 10 MAI 2019. Ce zodii găsesc cheia succesului

HOROSCOP 10 MAI 2019 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cuvantul de ordine al zilei este iubire, deci investeste sentimente curate si adevarate in tot ce faci, chiar daca te ocupi de ceva care nu pare sa mearga perfect. Cu cat investesti mai multe ganduri frumoase in planurile tale, cu atat ele se vor evolua mai usor spre succes. Cat timp privesti orice situatie cu frica si cu nesiguranta, cu atat mai multa putere dai esecului sa se instaleze, ca atare deschide inima si emite de acolo cantitati uriase de iubire, de pasiune, de placere, de emotie si ai sa vezi imediat diferenta. Mergi la serviciu cu iubire. Fa mancare sau curatenie acasa cu iubire. Fa-ti temele cu iubire. si astfel toate roadele muncii tale, chiar obligatii fiind, vor fi demne de lauda!

HOROSCOP 10 MAI 2019 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nici nu ai incheiat bine un capitol, ca tu deja te gandesti la altceva si mai interesant si mai indraznet decat primul. Asa esti tu: inovator si creativ, mereu dornic de noutate, si nu poti sta pe loc nici macar ca sa-ti reincarci bateriile. S-a nascut deja un alt scop in mintea ta si nu pierzi vremea: te apuci serios de treaba, entuziasmat ca la orice nou inceput de drum. Totul evolueaza extrem de bine si de repede. Posibil ca noul plan sa se nasca, de fapt, din cel tocmai incheiat, acela fiind doar startul unei noi directii care va avea efecte si mai bune decat primele.

HOROSCOP 10 MAI 2019 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Se citeste pe chipul tau o mai mare siguranta, incredere deplina in ceea ce reprezinti, atitudine ce te va ajuta sa duci la indeplinire cu succes orice activitate care depinde de tine. Faptul ca esti atat de sigur pe tine te sustine in orice actiune care necesita un consum mare de energie, care cere rezistenta, vointa si rabdare. Ai convingerea ca la finalul acestui efort sustinut te asteapta un moment de glorie, care va incununa cu succes o etapa de lunga durata in care ai investit tot ce aveai mai bun. Cat timp te privesti pe tine insuti cu un tonus atat de pozitiv, reusita nu e departe!

HOROSCOP 10 MAI 2019 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Misca-te in voie, pentru ca azi nu-ti interzice nimeni sa urmezi anumite reguli. Cu cat ai mai mult curaj sa spui ce vrei si sa faci ce doresti, cu atat succesul e mai aproape. Numai de tine depinde sa pornesti azi un proiect indraznet, complet nou, chiar daca nu stii, deocamdata, incotro duce. Important e felul cum iei startul, deci investeste in acest prim pas doar gandire pozitiva, optimism, energie, chef, elan, entuziasm, tonus ridicat, tot acel arsenal de resurse pozitive care vor cladi ceea ce visezi. Nu te baza pe nimeni, ci doar pe fortele tale, pentru ca tu esti singurul care trage aceasta caruta. in fond, nici nu e o caruta grea!

HOROSCOP 10 MAI 2019 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

Ai mai multa incredere in fortele tale, pentru ca esti mai capabil decat ai putea crede! Fii sigur ca ceea ce faci, ca ceea ce creezi, e de mare succes, dar ca lumea sa aprecieze ceea ce iese din mintea sau mainile tale, trebuie ca tu, mai intai, sa investesti incredere si iubire in rodul muncii tale. Daca tu te critici singur, daca-ti gasesti doar vini si defecte, cum ai vrea ca ceilalti sa aprecieze mai mult ceea ce faci tu? Nu pretinde respect si apreciere daca tu singur te privesti ca pe cel mai mare inamic, deci invata sa te iubesti neconditionat pe tine insuti, pentru ca meriti asta din belsug!

HOROSCOP 10 MAI 2019 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Micile rautati ar trebui sa ramana mici, deci fa un efort sa nu alimentezi cine stie ce conflict, dar nici sa cazi in capcana altuia, pentru ca azi ai alaturi de tine oameni cu intentii nu tocmai pozitive. Daca te enervezi pe parcursul zilei, ai tendinta de a te intoarce acasa un pachet de nervi si pe cine iti eliberezi tu nervii? Pe familie, desigur, care nu are nicio vina. Ba chiar ar putea interpreta gresit iritarea din vocea ta, ca si cum ai avea ceva impotriva lor. Lasa toate problemele la usa cand te intorci acasa, si daca si ceilalti sunt nervosi, amintiti-va de iubire si diplomatie pentru a dezamorsa rapid bomba.

HOROSCOP 10 MAI 2019 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

Timpul trece lent, dar tie iti convine de minune acest ritm, pentru ca te ajuta in ceea ce vrei sa construiesti. Nu ai da randament daca ai fi presat de timp si impins de la spate de termene limita, ca atare e perfect daca nu te grabesti! Cladesti totul incet si sigur si rezultatele la care se ajunge lent, tin mai mult. Ai asteptat mult acest moment, dar rabdarea de care ai dat dovada a meritat, pentru ca este vorba de ceva deosebit care poate avea efecte pe termen lung de acum incolo. Ai de ce sa fii multumit de ceea ce se prefigureaza in fata ochilor tai.

HOROSCOP 10 MAI 2019 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 MAI)

Esti dezamagit sa vezi cum un mare vis se destrama sub ochii tai, doar pentru ca nu ai facut tot posibilul sa-l duci la capat. Ai ratat cateva ocazii bune, ai amanat unele decizii importante iar acum e deja prea tarziu sa mai salvezi ceva. Vrei, nu vrei, trebuie sa te recunosti invins si sa renunti la planul de la care aveai atatea speranta. Poate, cu ceva noroc, ai putea schimba rapid macazul si sa mergi intr-o alta directie si astfel sa nu pierzi chiar tot ce ai construit pana aici. Ar mai fi ceva sanse.

HOROSCOP 10 MAI 2019 ZODIA SAGETATOR (22 MAI – 21 decembrie)

Nu poti continua o poveste de iubire in acelasi mod ca pana acum, ci se cere o viziune noua asupra relatiei voastre. Poate s-a instalat monotonia si plictiseala, poate simti un blocaj in comunicarea cu persoana iubita, deci ar fi nevoie de aer proaspat in cuplu. O initiativa venita de la unul din parteneri ar fi de bun augur, ca atare propune-i ceva partenerului care sa va scoata pe amandoi din zona terna in care nimic interesant nu se mai intampla. Veti vedea ca relatia poate capata un tonus nou, un ritm mai alert, descoperind cat de multa nevoie era de o schimbare! Fii tu primul care se schimba.

HOROSCOP 10 MAI 2019 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Ai ajuns intr-un punct important al proiectului la care iti aduci contributia de cateva luni incoace, nivel la care poti deja sa spui ca esti foarte aproape de scopul propus. Poate e chiar vremea recoltei, poate e ziua in care spui stop si extragi o concluzie cu privire la pasii parcursi pana aici si ai acel sentiment de profunda implinire fata de tot ce ai realizat. Nu a fost deloc usor drumul pana aici, dar acum nu mai conteaza cat de complicat a fost procesul de productie al acestui rezultat, ci doar faptul ca ai atins varful maxim! Meriti acum o pauza.

HOROSCOP 10 MAI 2019 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Asa cum tu esti unic in felul tau si iti place, de ce nu accepti faptul ca si ceilalti din jurul tau au stilul lor personal care ii reprezinta. Pune-te in pielea altora si vezi daca ti-ar placea sa te schimbe cineva. Respecta unicitatea fiecaruia, personalitatile atat de diferite, modul sau original de a fi, pentru ca nici tie nu ti-ar placea sa vina cineva si sa-ti spuna cum – chipurile – ar trebui sa fii ca sa fii perfect. si tu esti bine asa cum esti, si cei care iti sunt alaturi sunt perfecti, ca atare renunta la a-i mai judeca, a-i critica si, mai ales, a incerca sa faci din ei altfel de oameni. Adevarata iubire de semeni inseamna sa-i accepti asa cum sunt.

HOROSCOP 10 MAI 2019 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Te poti elibera de un balast care nu-si mai are rostul, de amintiri neplacute sau de un sentiment de vina pe care il tot cari dupa tine, dar acum ai ocazia de a sterge cu buretele acest trecut pentru a intra intr-o noua etapa, mult mai ofertanta si mai interesanta. Desi ai o preocupare aparte fața de ce ai lpsat an trecut, de data aceasta conteaza doar ce te asteapta maine! Ca sa treci la un nivel superior al unei actiuni in care esti implicat, trebuie mai intai sa faci ordine in etapele deja parcurse. Priveste un pic inapoi sa vezi ce a ramas nerezolvat si abia dupa aceea concentreaza-te asupra celor care vin.