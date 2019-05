HOROSCOP 11 MAI 2019: Se anunţă furtuni cu tunete şi fulgere în familie. Previziunile zilei

BERBEC

Trezeşte-te din vis, pentru că s-ar putea să fii captiv într-o iluzie şi, dacă nu deschizi ochii acum, vei alimenta mai departe un plan imposibil. Fii atent la semnalele care vin de pretutindeni că lucrurile nu sunt chiar aşa cum le vezi, pentru că ţi-ai inventat singur un scenariu în care ai început să crezi, de parcă ar reprezenta realitatea, ceea ce nu e adevărat. Ai fost indus în eroare de un miraj, ai fost prins în mreje de o persoană care te-a manipulat şi a ştiut să te influenţeze în direcţia pe care o dorea, dar azi sună clopoţelul şi bula de săpun în care ai plutit o vreme se sparge. Revii cu picioarele pe pământ şi începi să te dezmeticeşti din rătăcire.

TAUR

Exagerezi cu ideile fixe de care nu mai poţi scăpa, deşi ai alături de tine oameni care îţi prezintă şi alte păreri, şi alte soluţii, dar tu nu şi nu: te ţii doar de ale tale cu încăpăţânare. Oricât de mult ai crede în principiile după care îţi ghidezi viaţa, ar trebui să fii mai atent şi la alte opinii, pentru că toată viaţa e o şcoală, la urma urmei. Fii deschis la dialog, ascultă părerile altora, chiar dacă par diametral opuse celor în care crezi, şi nu respinge schimbul de idei. Ai alături de tine nişte oameni care au multe de spus, dar dacă tu blochezi poarta spre o comunicare eficientă şi amiabilă, cum ai vrea să afli ce au să-ţi transmită?





GEMENI

Priveşte lucid situaţia în care te afli şi, mai ales, lasă acea voce interioară să spună ce este mai bine pentru tine. Intuiţia ta nu dă greş niciodată, deci fă puţină linişte în mintea ta pentru a auzi ce-ţi transmite cel mai bun profesor de viaţă: conştiinţa ta, raţiunea ta, subconştientul tău. Ştii deja ce ai de făcut, dar trebuie doar să scoţi la lumină soluţiile pe care le-ai învăţat deja, le-ai descoperit mai demult, dar nu aveai starea potrivită pentru a le pune în practică. Nu întreba, tu ştii deja, iar răspunsul e chiar în interiorul tău: ascultă-te!

RAC

Oricâţi ani ai purta pe umeri, nu are rost s-o faci pe maturul, pe sobrul, pe împovăratul, ci să deschizi orice nou capitol al aventurii din care faci parte cu inocenţă şi bucurie de copil. Nu te gândi la griji, la hopuri, la eşecuri anterioare, ci adu-ţi aminte de vremea când erai copil şi mergeai la teatrul de păpuşi şi tropăiai de nerăbdare să înceapă odată povestea! Exact aceasta e atitudinea pe care trebuie s-o abordezi şi acum, fie că ai 20 de ani, fie că ai 70! Viitorul e la fel de palpitant la orice vârstă, deci bucură-te intens de tot ce vine

LEU

Nu te crampona cu orice preţ de capătul de drum la care visezi să ajungi cu tot dinadinsul. E bine să te laşi uneori şi în voia curentului, lasă jos controlul şi încrâncenarea. Ai să vezi cât de mult înaintezi dacă te arunci pe val şi-l laşi pe el să te îndrume unde vrea. Altfel, dacă insişti să mergi într-o anumită direcţie şi nu te abaţi de la traseu, ai descoperi că ai consumat energie şi timp când, între timp, ar fi apărut multe alte oportunităţi. Chiar dacă tot traseul se reconfigurează din mers, dacă-l laşi să meargă cum vrea el, fii sigur că ai ajunge mult mai uşor la ceea ce e mai bun şi mai potrivit pentru tine.





FECIOARĂ

Simţi că lumea aşteaptă mult de la tine, dar nu eşti în cea mai bună formă pentru a le şi oferi ceea ce pretind. Nu eşti într-o pasă prea optimistă şi nu ai încredere în tine, ceea ce te face să preferi să stai în umbră, ca să nu-i dezamăgeşti pe cei care au aşteptări atât de mari de la tine. Altădată pretenţiile lor te-ar fi ambiţionat mai tare, te-ar fi împins mai sus pe calea ta, dar azi te retragi şi taci, sperând să nu te observe nimeni. Nu e atitudinea cea mai bună: mai bine te-ai privi prin ochii celor care te apreciază şi atunci te-ai ambiţiona din nou, pentru că poţi ceea ce vor ceilalţi de la tine. Nu e o dorinţă imposibilă!



BALANŢĂ

Nu te grăbi, căci nu iese nimic bun dacă încerci să sari peste etapele fireşti, ca atare ia-o încet, pas cu pas, spre ţinta propusă. Dacă vezi că apar piedici pe parcurs, ele sunt un semnal de alarmă s-o laşi mai moale, să nu pretinzi rezultate imediate, pentru că nu se ajunge uşor acolo unde doreai! Este un proces de lungă durată, care uneori nici nu pare să înainteze, ci trenează pe un nivel stabil, dar vei vedea că, în situaţia de faţă, se potriveşte perfect zicala încetul cu încetul se face oţetul. Cu calm şi cu răbdare, totul se ridică pe un fundament mai trainic.

SCORPION

Nu te gândi neapărat de unde vii sau unde te îndrepţi, pentru că tu înveţi cu fiecare clipă a existenţei tale. Aşa e viaţa ta de acum, o şcoală la care, zi de zi, mai ai ceva de acumulat. Aşa te maturizezi, prin fiecare lecţie învăţată, deci fii mândru că ai ocazia să trăieşti tot ce ţi se predă de maestrul divin. Nimic nu e greu, nimic nu e rău, ci totul face parte din cursul la care participi ca un învăţăcel dornic să se dezvolte. Azi poţi vedea cât de mult ai evoluat, deci fii recunoscător pentru examenele vieţii – bune, grele – dar prin care ai trecut cu brio!

SĂGETĂTOR

Unii te susţin în lupta ta pentru dreptate, pentru că şi ei cred în aceleaşi idealuri şi văd în tine un reprezentant demn de încredere pentru a le susţine şi lor cauza. Când vezi că eşti susţinut cu atâta vehemenţă, prinzi şi mai mult curaj să lupţi pentru scopul propus, deoarece aşa ştii că nu eşti singurul care crede într-o idee. Şi tu şi adepţii tăi sunteţi convinşi că adevărul e de partea voastră, că inamicii puternici pot fi înfrânţi pe căi corecte, şi împreună, deveniţi o armată pregătită de luptă pentru un singur scop: victoria!

CAPRICORN

Nu eşti în cele mai bune toane şi se vede că nimic nu-ţi convine după tonul pe care îl foloseşti cu cei care încearcă să-ţi intre în graţii. Ei încearcă să fie amabili şi prietenoşi, dar ceea ce primesc de la tine e un atac nemeritat. Ajustează-ţi comportamentul înainte de a da replica celor care întind o mână spre tine, pentru că, fără să-ţi dai seama, ai putea răni profund un prieten care îţi vrea binele. Calmează-te înainte de a da un răspuns, înainte de a lua o decizie, înainte de a-ţi expune părerea, pentru că eşti prea nervos ca să oferi ceea ce aşteaptă ceilalţi de la tine.

VĂRSĂTOR

Deşi nu te afli în cea mai dinamică şi optimistă companie, ceva din interiorul tău îţi spune să rezişti, pentru că e o stare trecătoare. Eşti influenţat de anturaj, şi azi parcă atragi spre tine cei mai pesimişti, blazaţi şi apatici oameni, ceea ce te poate afecta şi pe tine în mare măsură, dar faci totuşi efortul să te integrezi printre ei, simţind că ai un rol în acest mediu. Probabil tu vei fi sursa lor de energie pozitivă, colacul ce îi va readuce pe linia de plutire, deci îţi dai seama ce important eşti pentru aceşti oameni? Ei plâng, tu zâmbeşti către ei, ei coboară, tu îi ridici după tine, deci nu aluneca şi tu pe panta pe care merg aceştia. Opune-te valului descendent!

PEŞTI

Se naşte alt om acum sub ochii tăi şi acela eşti tu! E o renaştere benefică, deci acceptă cu bucurie şi entuziasm noua viziune care ţi se deschide în faţa ochilor, chiar dacă nu eşti cel mai mare iubitor de nou şi schimbare. De data aceasta, a aborda o astfel de strategie, modernă, diferită, poate chiar ciudată pentru mulţi, se va dovedi a fi exact ce aveai nevoie pentru a te scoate din rutină, din banal, din penumbră. Nu-i aşa că visai o astfel de renaştere? Nu aveai curaj s-o declanşezi chiar tu, acum trebuie doar să o laşi să te conducă, e în faţa ta. (surse foto: lovetoknow.com, tumblr.com)