HOROSCOP 11 OCTOMBRIE 2019: Ai numai de câştigat de pe urma anturajului. PREVIZIUNILE ZILEI

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net HOROSCOP 11 OCTOMBRIE 2019: RomaniaTV.net vă prezintă previziunile astrale ale zilei de vineri. Horoscop Berbec. E vremea să îţi iei rămas bun de la un lucru care a însemnat enorm pentru sufletul tău o perioadă, dar aşa e viaţa: tot ce-i frumos se termină la un moment dat. Revii cu picioarele pe pământ după o perioadă idilică, frumoasă, emoţionantă, cu o încărcătură afectivă majoră, de parcă piesa de teatru s-a sfârşit şi trebuie să pleci acasă. Vei duce dorul momentelor minunate de care ai avut parte, dar te vei putea alimenta o vreme din amintirile frumoase acumulate în suflet şi minte. Nu vei uita ce ai trăit, dar regreţi că s-a dus deja. Horoscop Taur. E vremea unei echilibrări financiare, fie că tu eşti nevoit să returnezi o anumită sumă de bani, fie că altul îţi este ţie dator şi trebuie să vă echilibraţi afacerile. Fii corect, nu mai amâna, nu mai cere răgaz pentru a te achita de acea restanţă, mai ales dacă tu chiar ai acei bani la dispoziţie şi ai putea să îi dai, deci nu canaliza banii spre alte direcţii când ştii că ai unele poveri pe umeri. Eliberează-te de ele şi ai să vezi ce bine te vei simţi după ce vei mai şterge de pe lista de restanţe câteva puncte. Ai o sumă ceva mai mare la dispoziţie care ar fi bine să ia calea unor astfel de plăţi obligatorii, ca să scapi de griji! Horoscop Gemeni. Ce e de făcut când există două lucruri pe care le iubeşti la fel de mult în acelaşi timp? Cum să te împarţi între ele? Aşa te vei simţi şi azi, tras între două atracţii la fel de puternice: două iubiri, două relaţii, două locuri la fel de frumoase de văzut, două pasiuni la fel de mari de urmat. Va trebui să iei o decizie, oricât de greu ţi-ar fi, dar chiar dacă totuşi vei alege doar una dintre variantele care îţi fac cu ochiul, tot vei rămâne cu gândul la cealaltă, întrebându-te cum ar fi fost dacă alegeai invers. Poate reuşeşti să le împaci pe amândouă, măcar o perioadă. Horoscop Rac. A venit momentul unei decizii majore pe care o tot amâni de ceva vreme pentru că nu te simţeai pregătit să spui ultimul cuvânt. Ai mai meditat, te-ai gândit, ai adunat informaţii şi acum consideri că deţii toate detaliile necesare unei alegeri înţelepte. Nu vrei să fii influenţat de nimeni, dar oricât ai dori să iei singur decizia, nu poţi rămâne surd la influenţele din afară. Se vehiculează suficiente păreri contrarii în jurul tău, deci şi aici trebuie să depui un efort de atenţie: de a discerne corect între ce e bine şi ce e rău, de ce te poţi folosi în alegerea ta şi ce nu te ajută la nimic. Horoscop Leu. Stai şi chibzuieşte cu calm situaţia în care te afli, pentru că de deciziile pe care le iei acum depinde soarta unei acţiuni de lungă durată. Ca şi cum ai fi în faţa unei alegeri dificile, îţi dai seama de gravitatea momentului, tocmai de aceea nu trebuie să alegi repede, la primul impuls, ci analizând totul cu răbdare pe toate părţile. În fond, nu te grăbeşte nimeni să-ţi exprimi ultimul cuvânt, ca atare ia-ţi timpul necesar unei analize la rece, punând în balanţă toate argumentele pro sau contra pe care le-ai adunat. Abia peste câteva zile vei spune ce ai decis. Horoscop Fecioara. Eşti cam agitat şi i-ai putea irita şi pe alţii cu atitudinea ta cam impulsivă, dar noroc e că ai alături de tine o persoană care se va dovedi a fi un munte de calm şi toleranţă şi nu va cădea în plasa nervilor tăi. El aşteaptă să-ţi treacă nervii, stă cuminte pe margine până vede că te-ai răcorit, şi abia după aceea îşi spune părerea. Ştie că dacă spune ceva acum, când dai în clocot ca un vulcan, reacţia ta va deveni şi mai agresivă, pentru că te cunoaşte foarte bine. A mai observat şi altădată această atitudine la tine, de aceea preferă să te vadă că te-ai calmat înainte de a-ţi vorbi. Horoscop Balanța. Ai numai de câştigat de pe urma anturajului în care nimereşti astăzi, de parcă ai intra într-un mediu de oameni inteligenţi, experimentaţi, înţelepţi, care cunosc foarte bine domeniul pe care tu deocamdată îl tatonezi. Stai cu urechile pâlnie la tot ce au ei de transmis, pentru că trebuie să recunoşti că îţi sunt superiori şi de la ei vei primi informaţiile de care ai nevoie. Sunt ca un fel de profesori, de mentori, de îndrumători spre succesul pe care îl vizezi de multă vreme, iar deschiderea lor spre a împărtăşi şi altora ce ştiu trebuie valorificată din plin. Horoscop Scorpion. Nu te lăsa copleşit de o stare emoţională negativă care îţi dă târcoale azi. Da, poate pe moment eşti trist, obosit, dezamăgit de ceva, dar peste câteva zile vei vedea că nimic din stările de acum nu va mai conta, deci trebuie să treci peste ele cu capul sus. Ai ceva de învăţat din tot ce trăieşti acum, deci nu trebuie să priveşti un hop ca pe un dezastru. Vei depăşi impasul, cu o nouă lecţie asumată, şi data viitoare totul va ieşi mult mai bine. Nu ai cum să înveţi dacă nu treci prin astfel de situaţii neplăcute, dar deţii toate resursele pentru a le depăşi cu succes! Horoscop Săgetător. Ceva apărut din senin îţi taie tot elanul cu care ai pornit un proiect important. De obicei nu eşti atât de îndrăzneţ şi de pregătit de asemenea confruntare, tocmai de aceea toţi se miră că ai dat startul cu atât avânt. dar care, iată, îţi este acum blocat de un hop pe care nu l-ai prevăzut. Poate e bine să iei o scurtă pauză, ca să treci în revistă resursele de care dispui şi abia după aceea să continui. Acest hop îţi transmite faptul că nu ai analizat corect încotro mergi şi pe ce poţi să te bazezi şi acum ai putea descoperi punctul sensibil. Horoscop Capricorn. Aştepţi semne clare de iubire de la cel drag, dar poate el nu ştie să arate concret ce simte, ci doar atât: simte. Bucură-te de emoţiile pe care le împărtăşeşte alături de tine, nu-i cere să vină mereu cu dovezi despre iubirea sa. Vrea încrederea ta necondiţionată, pentru că acelaşi lucru îţi oferă şi el. Tu, însă, azi, consideri că iubirea trebuie şi demonstrată practic, palpabil, concret, fără putinţă de tăgadă, de aceea vii la el cu daruri, cu servicii în favoarea sa, cu scrisori de amor, cu buchete de flori, cu tot felul de lucruri palpabile prin care vrei să-i arăţi ce simţi. Horoscop Vărsător. Ai rolul de a împăciui pe oricine, de a găsi o vorbă bună chiar şi pentru cei nervoşi, pesimişti sau revoltaţi de tot ce mişcă. Faci tu ce faci şi reuşeşti să restabileşti buna înţelegere chiar şi în cele mai tensionate medii, de parcă ai aşeza la masa tratativelor pe toţi cei care nu mai reuşesc să ajungă la un consens. Nu oricine are acest talent, de negociator, de arbitru, ca atare foloseşte-te de aceste calităţi ale tale pentru că ai putea deveni eroul salvator al unui cuplu care nu se mai înţelege, al unor prieteni care nu îşi mai vorbesc, al unor colegi care s-au rănit unul pe altul. Pune-i faţă în faţă, să discute calm! Horoscop Pești. Munceşti mult, pentru că vrei să-ţi faci dreptate într-o situaţie în care te simţi defavorizat. Cineva s-a băgat în treburile tale şi a dat peste cap ordinea corectă şi acum baţi pasul pe loc pentru a redresa situaţia cum se cuvine. Nu te lăsa dominat de alţii care îţi flutură prin faţa ochilor legi, documente, rezultate din trecut care ar putea să încline balanţa în favoarea lor, pentru că tu presimţi că, la originea reuşitelor lor, se află o intenţie negativă sau un gest incorect şi nu te laşi până nu le scoţi la lumină.

