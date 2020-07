Horoscop 13-19 IULIE 2020. Razboinicul Marte si vindecatorul Chiron se intalnesc in Berbec. Durere si vindecare!

Horoscop SAPTAMANAL 13-19 IULIE 2020.

Momentul adevarului! Marte, Chiron, Jupiter si Pluto stau cuminti

Mercur a iesit din miscarea retrograda. Au trecut eclipsele, retrogradele si dramatismul ultimilor luni. A fost o perioada grea, cu schimbari majore pentru toata lumea. Acum este momentul revenirii la normal. Mercur este in miscare directa in Rac, iar vestile continua sa apara. Sunt multe informatii noi pe care trebuie sa le asimilezi.

Care au fost telurile tale pentru 2020? Cate ai indeplinit? Ai de sarbatorit? Trebuie sa renunti? Soarele si Jupiter sunt in opozitie in 14 iulie, iar sperantele si visurile tale sunt puternica lumina a reflectoarelor. Dar si succesele si dezamagirile. Gandeste-te: cum pot sa transform esecul in succes?

Urmeaza Pluto sa intre in lumina Soarelui. Fix in mijlocul saptamanii, fix in mijlocul lunii, adevarul iese la iveala cu putere. A venit momentul sa ai o cu totul alta viziune si sa implementezi acele masuri care te vor aduce si mai aproape de succes!

Cel mai importanta, poate, eveniment al saptamanii, conjunctia dintre Marte si Chiron in Berbec va scoate la lumina adevaruri dureroase. Poti avea momente in care sa vrei sa urli, insa fac parte din procesul de vindecare. O vindecareprofunda, caci nu mai are sens sa-ti ascunzi ranile. Ia-ti viata in propriile maini si fa ceva cu ea!

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, fii atent la nevoile bruste si neasteptate care pot aparea si gaseste modalitatile potrivite pentru a le rezolva. Nu-ti irosi energia. Viata amoroasa poate trece printr-o tranzitie si vei simti ca mergi pe sarma. Unele planuri pot intra intr-un con de umbra, dar ai datoria de a le aduci la lumina, astfel incat sa nu-ti afecteze viitorul.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taur, arma ta secreta in aceasta saptamana este abilitatea sociala. Comunici usor, iti faci prieteni usor, iti faci colaboratori usor. Daca apar probleme, nu uita cheiea rezolvarii este diplomatia. Si cum vorba dulce mult aduce, vei resimti imediat efectele.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, saptamana aceasta va fi plina de obligatii carora trebuie sa le faci fata, indiferent cat de mult iti convine sau nu. Te poti confrunta cu probleme de birocratie, mai ales daca ai de rezolvat chestiuni imobiliare. De asemenea, familia ar putea avea propriile solicitari carora nu esti sigur ca le faci fata. Poate ar fi bine sa nu te implici chiar in problemele tuturor!

