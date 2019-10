Articol publicat in: Life

Horoscop 14 - 20 octombrie. Cele trei zodii care vor avea o saptamana de cosmar, cele trei zodii binecuvântate

Horoscopul saptamanii 14 - 20 octombrie aduce doar lucruri bune pentru trei semne zodiacale şi numai necazuri pentru alte trei semne. Zodii ghinioniste BERBEC - Simti ca incepi sa pierzi controlul asupra tuturor relatiilor pe care le ai. Nu mai gasesti un echilibru si nu mai ai rabdare. Te simti amenintata si simti ca ti-ai putea pierde pozitia de puterea in care te afli. SAGETATOR - Sacrifici mult prea multe pentru cei din jurul. Nu totul se intampla din vina ta, chiar daca tu asta simti. Aminteste-ti sa stabilesti niste limite clare cu cei din jur si nu le permite sa profite de tine. Nu esti obligata sa asculti problemele nimanui. PESTI - Te confrunti cu partea intunecata a situatiilor in care te afli. Nu poti evita discutiile negative si nu stii ce ai de facut mai departe. Ai pus prea mult suflet in tot, iar acum te simti ranita. Zodii fericite GEMENI - Te simti inspirata si motivata sa fii creativa. Totul este posibil in aceasta saptamana, daca esti dispusa sa iti lasi garda jos si sa imbratisezi schimbarea care urmeaza sa vina. Vei vedea cum vor aparea doar lucruri bune in viata ta. BALANTA - Te simti puternica si increzatoare. Nu este usor sa evoluezi, insa atunci cand ajungi in varf, este greu sa iti mai dai seama de ce nu ai fost acolo inca de la inceput. Esti autentica si atragi oamenii din jur ca un magnet. SCORPION - Atragi energie pozitiva din toate partile. Vezi lucrurile dintr-o perspectiva empatica, esti creativa si responsabila. Stii ca poti reusi atat de multe daca faci totul cu placere si cu zambetul pe buze. A venit momentul sa crezi si mai mult in tine.

