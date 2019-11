HOROSCOP 14 NOIEMBRIE 2019. Luna plină aduce veşti bune pe plan financiar şi o catastrofă amoroasă

HOROSCOP 14 NOIEMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Luna Plina de astazi iti atrage atentia asupra valorilor din viata ta. Ai ocazia sa constientizezi de ce ai nevoie pentru a obtine pe viitor un anume statut financiar si in ce directie te vei hotari sa-ti concentrezi efortul. Poti decide daca este cazul sa lichidezi un imprumut sau sa initiezi un altul, dar la fel de bine poti trasa in mod clar ceea ce aduce un plus de valoare sectorului relational.

HOROSCOP 14 NOIEMBRIE 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Fenomenul de Luna Plina ce se produce chiar in semnul tau zodiacal aduce in lumina aspecte ce tin de trasarea unor limite in relatiile parteneriale, dar pe un fond mult influentat de emotii. Chiar daca nu este tocmai placut sa te confrunti cu cele mai mari temeri sau sa pierzi senzatia de control, prin aceste demersuri vei da un plus de insemnatate relatiilor tale si-ti vei reformula mentalitatea.

HOROSCOP 14 NOIEMBRIE 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Nu te feri de ocazia pe care ti-o ofera Luna Plina de a te avanta cu incredere in zona subconstientului tau. Meditatia si contactul cu natura iti faciliteaza posibilitatea de a descoperi unele talente de care nu te credeai capabil si care pot reprezenta baza unei ocupatii, cu atat mai mult cu cat au legatura cu partea artistica. Reflecteaza bine la reconfigurarea sectorului financiar si asculta-ti intuitia.

HOROSCOP 14 NOIEMBRIE 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Odata cu Luna Plina poti simti ca a venit momentul sa evaluezi pe criterii cat se poate de concrete valoarea unor prietenii sau sa-ti clarifici daca anumite cercuri iti satisfac nevoile legate de planurile tale privind viitorul. Chiar daca te simti atasat de unii oameni, a merge pe drumul tau poate fi cea mai buna solutie sau, din contra, acum poti face demersuri pentru parafarea de parteneriate productive.

HOROSCOP 14 NOIEMBRIE 2019 Leu (23 iulie - 22 august)

Cu Luna Plina in zona carierei si a statutului public, se pot finaliza anumite proiecte in care te-ai implicat sustinut, iar acum a venit timpul rasplatei. Insa, este un moment in care si relatia cu familia trebuie luata in calcul, stabilind clar care sunt prioritatile pentru tine, acum si pe viitor. Te poti intreba cu sinceritate ce anume iti aduce un plus de valoare vietii tale si ce-ti confera stabilitate.

HOROSCOP 14 NOIEMBRIE 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Odata cu fenomenul de Luna Plina iti este activata axa cunoasterii, ceea ce reprezinta un rastimp favorabil pentru a-ti valoriza intr-o maniera concreta cunostintele acumulate si inspiratia artistica. Acest demers poate presupune constientizarea nevoii de a renunta la modalitatile folosite pana acum de a te exprima si a comunica, fiind confortabil cu adaugarea componentei emotionale.

HOROSCOP 14 NOIEMBRIE 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Luna Plina de astazi iti ofera ocazia clarificarii sectorului financiar, cu atat mai mult cu cat este vorba de bani si bunuri ce trebuie gestionate in comun. Nu sunt excluse momentele in care vei simti nevoia de a te afla in siguranta si, cu aceasta ocazie, sa realizezi ca poate achizitionarea unei case, renovarea acesteia sau chiar redefinirea notiunii de intimitate reprezinta optiuni de luat in calcul.

HOROSCOP 14 NOIEMBRIE 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

O mare incarcatura emotionala aduce astazi Luna Plina din sectorul relational, fiind un moment in care ar fi cazul sa discuti deschis, cu cartile pe masa, atat despre nevoile tale cat si despre nevoile celuilalt, mai ales in contextul in care stabilitatea este un criteriu caruia ii acorzi intaietate. In iubire, dar si in afaceri, implicarea si siguranta sunt hotaratoare pentru finalizarea sau continuarea relatiilor.

HOROSCOP 14 NOIEMBRIE 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Luna Plina ce are loc in sectorul muncii si al activitatilor de rutina te poate ajuta sa constientizezi intr-un mod cat se poate de practic daca este in beneficiul tau sa continui cu un program solicitant sau e cazul sa schimbi ceva astfel incat nevoile tale sa fie satisfacute. In ceea ce priveste sanatatea, ai sansa sa identifici obiceiuri nocive la care sa renunti, fiind sigur ca poti gasi resurse pentru tot ce-ti propui.

HOROSCOP 14 NOIEMBRIE 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Astazi, odata cu acest fenomen de Luna Plina ai putea realiza ca te-ai concentrat cam mult pe munca si pe strategii de viitor, uitand sa te bucuri de viata. Pune pasiune in tot ce faci, fie ca este vorba de cresterea implicarii in relatia cu persoana iubita sau cu copiii, fie ca scoti la lumina un proiect cu componenta creativa. Astfel, vei realiza cu usurinta ce este cu adevarat de valoare pentru tine.

HOROSCOP 14 NOIEMBRIE 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

O situatie privind casa si familia poate ajunge in punctul in care vei simti ca trebuie sa alegi. Cel mai probabil, va prima necesitatea de a fi inconjurat si sustinut de membrii familiei tale sau de a petrece mai mult timp in intimitatea caminului, in dauna carierei sau a activitatii publice. Totusi, ideal este sa ajungi la un echilibru satisfacator intre aceste doua sectoare importante din viata ta.

HOROSCOP 14 NOIEMBRIE 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)

Luna Plina de astazi pune accent pe zona comunicarii. Astfel, intr-o maniera cat se poate de pragmatica poti stabili etapele unui proces de acumulare de informatii care iti vor servi cu siguranta pe viitor. De asemenea, este un rastimp favorabil implicarii sustinute si dialogului in relatia cu rudele pe teme ce le consideri de maxima importanta si care reflecta nevoile fiecaruia.