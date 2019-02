HOROSCOP 15 FEBRUARIE 2019: Tensiuni mari înainte de weekend. Se lasă cu scandal după Ziua Îndrăgostiţilor

HOROSCOP BERBEC

Cele mai aprinse discutii vor avea loc in familie, pentru ca parintii au mereu ceva de comentat pe seama faptelor copiilor lor. Ai grija la ton, indiferent din ce tabara faci parte, pentru ca se pot incinge dispute agresive daca nu sunteti atenti si unii si altii. Energia aceasta, care se resimte intre peretii casei voastre, ar putea fi canalizata si intr-o directie pozitiva: parintii sa-si mobilizeze copiii la diverse activitati pe placul lor, iar copiii sa anime atmosfera din casa printr-o atitudine jucausa si amuzant, dar tineti departe, si unii si altii, ironiile si criticile!

HOROSCOP TAUR

Azi apesi pe butonul de pauza si te bucuri din plin de lucrurile simple si usoare pe care viata ti le ofera. Bine faci, e o decizie inteleapta de a te detasa de miezul agitatiei de zi cu zi, pentru ca ai nevoie, din cand in cand, si de vacanta. Fa orice altceva care sa-ti distraga atentia de la preocuparile mai grave ale acestei perioade si nu te gandi nicio clipa la ceea ce lipseste. Scoate in lumina multele motive de bucurie de care ai parte, fie ca e vorba de jocul cu copiii, de o plimbare pe afara, de o ora de sport, pentru ca efectele vor fi miraculoase pentru a prinde iar chef de viata.

HOROSCOP GEMENI

Relatia cu autoritatile sau cu sefii se desfasoara pe teren minat si incerci sa te porti cu manusi ca nu cumva sa declansezi vreo furtuna. Dai numai peste oameni cu capsa pusa care ori te cearta de la orice, ori iti strica tie toate planurile doar pentru ca ii prinzi intr-o pasa proasta. Alege cu grija tonul, imprejurarea, stilul de abordare al acestor persoane, daca ai de a face cu ele, ca nu cumva sa le deranjezi cu ceva. Nici nu stii cum te trimit la plimbare cu problemele nerezolvate doar pentru ca sunt ei iritati si stresati. Fii ferm pe pozitie si nu te lasa intimidat, dar pastreaza dialogul pe teren pasnic.

HOROSCOP RAC

Nu te simti bine in compania in care te afli azi. Ori ai nimerit intr-un mediu ostil, in care planeaza neincrederea, ostilitatea si rivalitatea, ori printre straini cu care nu reusesti sa gasesti nici un subiect comun de conversatie. Mai bine stai in banca ta, fara sa incerci sa conversezi din lipsa de alta preocupare, nici sa le fii lor pe plac, pentru ca oricum relatiile vor fi dificile si obositoare. Sunt si momente cand tot arsenalul tau de succes in arta conversatiei nu functioneaza, dar nu tu esti vinovat de esec, ci anturajul neadecvat in care ai nimerit.

HOROSCOP LEU

Esti genul de om care crede doar atunci cand vede, iar azi vei primi atat de multe semnale clare ce iti alunga orice urma de nesiguranta incat ar fi culmea sa le pui si pe ele la indoiala. Fii atent la tot ce vezi, tot ce auzi, tot ce-ti apare in cale, pentru ca toate aceste semne au ceva de transmis pentru tine. Sunt mesaje cat se poate de limpezi ca mergi in sensul cel bun, deci nu mai are rost sa te indoiesti de tine sau de succesul drumului ales. Parca cineva tot iti ofera mici informatii care iti confirma ceea ce intuitia deja isi transmitea, dar nu credeai fara a avea si niste garantii foarte certe. Acum le ai!

HOROSCOP FECIOARA

Profita de fiecare invitatie care ti se face azi si de fiecare cuvant bun indreptat spre tine, pentru ca toate contin energia pozitiva ce iti va face ziua mai fericita. Chiar simti lumina calda a iubirii care te invaluie atunci cand te afli in compania unor persoane care te rasfata in gesturi de simpatie si afectiune si oferi si tu la fel de mult inapoi. Datorita lor, vei trai momente de varf, in care schimbul de vorbe bune, de incurajari sincere, de povesti mobilizatoare sau de mesaje de prietenie adevarata vor fi la cote maxime. Pur si simplu simti energia pozitiva cum te insoteste peste tot si ai motive de maxima bucurie!

HOROSCOP BALANTA

Esti obosit si aceasta stare de epuizare fizica reduce sensibil randamentul la orice activitate. Sa nu te mire ca apar critici, ca ti se reproseaza o oarecare indiferenta sau neimplicare, dar nimeni nu vede de fapt cat de stresat esti. Ti-ai luat prea multe sarcini pe umeri si esti coplesit de gravitatea lor. Invata sa mai refuzi unele misiuni pe care nu le poti duce acum la indeplinire, mai spune si nu la nevoie, pentru ca unul esti si ai si asa destule pe cap. Nu vei gasi cele mai bune solutii si nici proiectele la care iti aduci contributia nu inainteaza prea repede, pentru ca om esti si tu si ai limitele tale fizice.

HOROSCOP SCORPION

Te simti bine printre oameni, pentru ca descoperi in jurul tau tot felul de personalitati pe care le simti pe aceeasi lungime de unda. Unii iti pot fi prieteni apropiati, in fata carora iti este usor sa-ti deschizi inima. Altii sunt colegi de nadejde pe care te poti baza in proiectele incepute. Ofera-le si tu ceea ce stii mai bine, ceea ce ai in minte si in suflet, pentru ca si ceilalti au nevoie de companie, la fel ca si tine. Si ei asteapta enorm de la persoana ta, deci dedica-te lor cu incredere, pentru ca veti avea cu totii senzatia unei zile in care v-ati mai imbogatit cu ceva.

HOROSCOP SAGETATOR

Stii sa scoti bani si din piatra seaca, incat i-ai putea uimi pe toti cum, dintr-o situatie financiara nu tocmai fericita, ai ajuns dintr-o data la prosperitate. E talentul tau de afacerist la mijloc, flerul tau de a investi in cel mai profitabil sens, deci foloseste-te de acest atu pe care il ai la tine pentru a-ti regla conturile. Atat de mari pot fi diferentele incat de la zero te trezesti la sume cu mai multi de zero… in coada! Pune-ti mintea la contributie, gandeste-te ce mai poti sa vinzi, ce mai poti sa oferi, ce servicii mai poti presta pentru a urca mai repede spre profit. Dar atentie, roata se poate invarti si invers… spre zero absolut, daca sari calul!

HOROSCOP CAPRICORN

Muncesti mult, dar fara prea multa tragere de inima, de parca ai fi chiar tu nesigur pe rezultatele spre care te indrepti. Poate nu ai o motivatie clara sa te impinga de la spate, ci faci totul ca pe o povara. Nu ai incotro, trebuie sa iti duci la capat sarcina fara sa comentezi, pentru ca vei primi in final o recompensa. Merita efortul, chiar daca-ti spui ca ai fi avut si altceva mai bun de facut in acest timp, dar daca e obligatoriu, ocupa-te de asta cat mai repede ca sa scapi de o grija. Ceva-ceva tot vei obtine, macar o eliberare de stres si tot e bine!

HOROSCOP VARSATOR

Nu te astepta ca toata lumea sa fie de acord cu modul in care judeci tu unele situatii, mai ales daca au mai multe directii de interpretare. Tu ai o anumita viziune asupra evenimentelor, or cei din jur au mari indoieli cu privire la stilul tau de a aprecia situatia, deci te poti astepta la controverse, dispute sau o atitudine ostila la deciziile luate de tine. Continua sa-ti sustii punctul de vedere cu argumente logice, rationale, impartiale, pentru ca tu intelegi situatia cel mai corect. Intr-o zi isi vor da seama si ceilalti!

HOROSCOP PESTI

Chiar daca de multe ori preferi sa ramai in banca ta si sa-ti vezi de treaba de unul singur, de data aceasta succesul apare numai daca te integrezi cu succes intr-un grup cu acelasi interes. Toti urmariti acelasi lucru, deci va puteti uni fortele pentru a ajunge acolo unde va doriti. Impreuna munciti si, la urma, tot impreuna veti imparti roadele. Ai norocul de a gasi un grup de persoane care iti seamana, printre care te simti bine, incat comunicarea si cooperarea merg ca pe roate. Adapteaza-te tu lor, nu le cere lor sa se comporte ca tine, pentru ca merita sa li te alaturi!