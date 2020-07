HOROSCOP 15 IULIE 2020. Zi cu momente ieşite din comun. Ce zodii ies pe plus

HOROSCOP 15 IULIE 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Trebuie sa fiti foarte curajos pentru a iesi din circumferinta in care va aflati in prezent. Spuneti-i ce aveti pe suflet unei rude pentru a capata niste incredere. Daca lucrati alaturi de partener, bineinteles ca va fi mai placut, dar nu uitati sa lasati loc si de placere in acelasi timp.



HOROSCOP 15 IULIE 2020 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Simtiti ca va schimbati, dar va este frica de cum s-ar putea sa va perceapa cei din jur noua personalitate. Poate fi faptul ca unii din asociatii dumneavoastra s-ar putea sa se simta amenintati si chiar enervati de faptul ca nu va mai pot controla. O sa fie atat interesant, cat si amuzant sa vedeti cum se desfasoara lucrurile, nu?



HOROSCOP 15 IULIE 2020 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Sunteti foarte interesat de placeri si distractie astazi. Daca nu faceti parte dintr-o relatie, probabil ca veti trai o aventura romantica incitanta. Daca sunteti cu cineva, relatia dumneavoastra va fi foarte placuta. Cu toate acestea, exista sansa ca dumneavoastra sa deveniti nelinistit daca nu capatati afectiunea de care aveti nevoie.



HOROSCOP 15 IULIE 2020 Rac (22 iunie - 22 iulie)



S-ar putea sa va gasiti in casa, izolat de restul lumii in saptamana ce urmeaza. Aceasta este o perioada in care trebuie sa va regasiti si in care sa va dati seama ce simtiti cu adevarat. Asta nu inseamna sa folositi autosugestia (desi ar putea functiona), ci inseamna sa va abtineti un pic, fara a va mai descarca atat de des.



HOROSCOP 15 IULIE 2020 Leu (23 iulie - 22 august)



S-ar putea ca cineva sa-ti arate o latura personala care nu-ti convine. Daca ii faci un compliment negandit, s-ar putea sa si-o ia in cap. Stai linistit, insa: chiar si cel mai increzator personaj se dovedeste a fi om. Acestea fiind spuse, prietenia se refera la acceptarea bunelor si relelor altor persoane, nu?



HOROSCOP 15 IULIE 2020 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Prea mult foc in ceasta perioada? Nu uitati ca cei care fac prea multe lucruri deodata nu reusesc sa faca niciunul bine. Concentrati-va la ce va pricepeti si lasati tot ce va distrage atentia la o parte.



HOROSCOP 15 IULIE 2020 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



S-ar putea ca ce este in urma dumneavoastra sa afecteze ce este in fata dumneavoastra, in mod pozitiv daca aveti o perspectiva corecta. Nu toate evenimentele negative din trecut ne condamna la o viata de mizerie, decat daca le lasam. O mica schimbare a atitudinii dumneavoastra va va ajuta mult.



HOROSCOP 15 IULIE 2020 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Daca privesti in urma la felul in care te comportai, te poate inspira si chiar rasplati pe masura ce realizezi ca nimic nu e nou sub soare. Scapa de aceste ganduri reziduale, o data ce le-ai descoperit, vei simti un inceput proaspat si nou.



HOROSCOP 15 IULIE 2020 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Este o perioada de transformare voluntara a atentiei dumneavoastra. Cautati adanc, in dumneavoastra, moduri de a deveni o persoana mai buna si de a va gasi intelegerea spirituala prin intermediul altora, dar mai degraba prin intermediul intuitiei proprii. Toate practicile de meditatie si analiza spirituala personala sunt foarte utile in aceasta perioada.





HOROSCOP 15 IULIE 2020 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Daca ati fost confuz in ceea ce priveste o anume situatie romantica, s-ar putea sa fie dificil inainte sa fie bine. Nu va asumati nimic in aceasta perioada, iar daca aveti dubii, puneti intrebari. Cineva va trimite semnale amestecate.



HOROSCOP 15 IULIE 2020 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Simtiti multe senzatii si extaz in aceasta perioada si va doriti sa faceti ceva iesit din comun. Aveti foarte multa energie si reflexe foarte rapide. Puteti juca niste tenis sau ping-pong pentru a va distra din plin. Daca reactionati la impulsurile spontane si daca va urmati dorintele nebune, puteti avea multe surprize pozitive.



HOROSCOP 15 IULIE 2020 Pești (19 februarie - 20 martie)



Inceputurile noi si atractia magnetica pentru sexul opus pot fi punctul principal al zilelor urmatoare. Extazul este in aer, aducand schimbari de natura neasteptata care ar putea modifica multe parti ale existentei dumneavoastra.